Украинцы снова активно устанавливают газ на свои автомобили

В течение июля 2025 года месяца системы газового оборудования ГБО официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на 1229 легковых автомобилях, посчитали аналитики Института исследований авторынка. Это на 16,8% больше, чем было в июне 2025, но существенно меньше, на 41,8%, чем было год назад, в июле 2024 г.

Основная причина, по которой автовладельцы решаются на установку газобаллонного оборудования (ГБО), — желание уменьшить расходы на топливо. Правда, те времена, когда пропан-бутан на АЗС стоил вдвое дешевле бензина, уже в прошлом (разве что приравнять цену LPG к премиальным сортам типа А-100). Впрочем, определенная экономия на газовом топливе все еще сохраняется.

Динамика установки ГБО в 2024-2025 гг.

Этот год начался с ценниками на АЗС в окошке "газ" с отметки около 35 грн/л. Однако дальше цена стремительно поднялась, ведь начали действовать новые ставки акцизного сбора, и дальше водители покупали пропан-бутановую смесь уже в среднем по 37 грн/л. После зимнего пика розничная цена LPG постепенно снижалась, и сейчас составляет около 34,4 грн/л.

Среди марок, на которых чаще всего появлялось газобаллонное оборудование, номер один в списке Toyota. Этот производитель не спешит занимать свое место среди электромобилей, модернизировать проверенные немалым временем двигатели внутреннего сгорания (как и многие другие элементы конструкций своих авто), поэтому среди моделей Toyota до сих пор есть немало вариантов с двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко установить ГБО, как в 80-е годы прошлого века.

Также в верхней части списка Jeep, Hyundai, Nissan - преимущественно версии, прибывающие из США, и тоже оборудованные "атмосферными" двигателями. Зато ВАЗ, который когда-то вместе с продукцией ЗАЗ/Daewoo возглавлял этот рейтинг, скоро покинет первую десятку - их становится все меньше в обороте, а парк такими, к счастью, больше не пополняется.

ГБО - топ-10 марок 07/2025

Также в этот раз наши специалисты решили определить средний возраст отдельных марок, которые переоборудовали для работы на газовой смеси, и вот какую картину они получили:

Средний возраст авто, на которые ставят ГБО:

Jeep - 7

Toyota - 12

Nissan - 12

Ford - 12

Mitsubishi - 14

Hyundai - 14

Renault - 16

Volkswagen - 17

Skoda - 18

ВАЗ - 25

ГБО - топ-10 моделей 07/2025

Среди отдельных моделей первенство получил Nissan Rogue - типичный "американец" с "атмосферным" двигателем, как и ряд других моделей, попавших на слайд. "Американцев" здесь разбавляют Skoda Octavia (ранних версий, с двигателями семейства MPI), а также Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина "Пассатов", которые не прибыли к нам из-за океана.