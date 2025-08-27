Українці знову активно встановлюють газ на свої авто

Впродовж липня 2025 року місяця системи газового обладнання ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях, порахували аналітики Інституту досліджень авторинку. Це на 16,8% більше, ніж було у червні 2025, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було рік тому, у липні 2024 р.

Основна причина, через яку автовласники вирішуються на встановлення газобалонного обладнання (ГБО), — бажання зменшити витрати на пальне. Щоправда, ті часи, коли пропан-бутан на АЗС коштував удвічі дешевше за бензин, уже в минулому (хіба що рівняти ціну LPG до преміальних сортів типу А-100). Втім, певна економія на газовому паливі все ще зберігається.

Динаміка встановлення ГБО у 2024-2025 р.

Цей рік почався з цінниками на АЗС у віконці «газ» з відмітки близько 35 грн/л. Проте далі ціна стрімко піднялася, адже почали діяти нові ставки акцизного збору, і далі водії купували пропан-бутанову суміш вже у середньому за 37 грн/л. Після зимового піка роздрібна ціна LPG поступово знижувалася, й зараз складає близько 34,4 грн/л.

Серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Цей виробник не поспішає займати своє місце серед електромобілів, модернізувати перевірені чималим часом двигуни внутрішнього згорання (як і чимало інших елементів конструкцій своїх авто), тому серед моделей Toyota досі є чимало варіантів з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко встановити ГБО, як у 80-ті роки минулого століття.

Також у верхній частині списку Jeep, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані «атмосферними» двигунами. Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк такими, на щастя, більше не поповнюється.

ГБО - топ-10 марок 07/2025

Також цього разу наші фахівці вирішили визначити середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші, і ось яку картину вони отримали:

Середній вік авто, на які ставлять ГБО:

Jeep — 7

Toyota — 12

Nissan — 12

Ford — 12

Mitsubishi — 14

Hyundai — 14

Renault — 16

Volkswagen — 17

Skoda — 18

ВАЗ — 25

ГБО - топ-10 моделей 07/2025

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий «американець» з «атмосферним» двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом «американців» тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина «Пасатів», які не прибули до нас із-за океану.