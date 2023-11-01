По результатам октября, импорт подержанных автомобилей растет, а внутренние перепродажи несколько притормозили.

В октябре суммарно украинцы приобрели 104 тыс. подержанных автомобилей. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и на 4,2% меньше, чем в сентябре-2023.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистрационных операций в октябре 2023 года и определили, каково положение дел с продажами подержанных легковушек в Украине.

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Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, октябрь 2022 — октябрь 2023

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Традиционно преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 79,1% легковых автомобилей с пробегом были приобретены внутри страны. В количественном выражении это 82,2 тыс. Доля импорта легковушек с пробегом из-за границы составила 20,9% (21,8 тыс.). И сейчас это максимальное значение для вновь прибывших легковых машин за прошедшие 14 месяцев.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке на протяжении 10 месяца текущего года украинцы заключили 82,2 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 18,5% больше по сравнению с октябрем 2022 года и на 5,6% меньше, чем в сентябре-2023.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 12,4 тысячи. Нарастила объемы Днепропетровская область, что позволило ей выйти на вторую позицию с результатом 9,4 тыс. сделок. Киевская область переместилась на ступеньку ниже, с 9,1 тыс. перепродаж.

В Топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных машин также вошли Львовская (4 место, 8,1 тыс.) и Одесская (5 место, 7,6 тыс.) области.

Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Херсонской (341 соглашение), Луганской (688 соглашений) и Донецкой (1 107 соглашений) областях. Также в области с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Черниговская (2 тыс. сделок) и Волынская (2,3 тыс. сделок) области.

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Импорт б/у легковушек

Из-за границы в октябре 2023 года привезли 21,8 тыс. подержанных автомобилей. Такой показатель на 32,7% больше, чем в октябре-2022, но все же выше, чем месяцем ранее — на 1,4% больше.

Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,9 тыс. первых регистраций), в Киеве (2,2 тыс.) и Киевской области (1,7 тыс.). Также в пятерку активных регионов в сентябре вошли Винницкая (1,5 тыс.) и Ровенская (1,3 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Херсонской (23 шт.), Донецкой (89 шт.), Луганской (189 шт.), Николаевской (231 шт.) и Черниговской (301 шт.) областях.