За результатами жовтня, імпорт вживаних автомобілів зростає, натомість внутрішні перепродажі дещо пригальмували.

У жовтні сумарно українці придбали 104 тис. вживаних автомобілів. Це на 18,5% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, і на 4,2% менше, ніж у вересні-2023.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстраційних операцій у жовтні 2023 року та визначили, який стан справ з продажами вживаних легковиків в Україні.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, жовтень 2022 — жовтень 2023

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Традиційно, переважають угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 79,1% легковиків з пробігом було придбано всередині країни. У кількісному вираженні це 82,2 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 20,9% (21,8 тис.). І наразі це максимальне значення для новоприбулих легкових машин за минулі 14 місяців.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж 10 місяця поточного року українці уклали 82,2 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 18,5% більше у порівнянні з жовтнем 2022 року, та на 5,6% менше, ніж у вересні-2023.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 12,4 тисячі. Наростила обсяги Дніпропетровська область, що дозволило їй вийти на другу позицію з результатом 9,4 тис. угод. Київська область перемістилася на сходинку нижче, з 9,1 тис. перепродажів.

До Топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Львівська (4 місце, 8,1 тис.) та Одеська (5 місце, 7,6 тис.) області.

​Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (341 угода), Луганській (688 угод) та Донецькій (1 107 угод) областях. Також до областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Чернігівська (2 тис. угод) та Волинська (2,3 тис. угод) області.

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Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у жовтні 2023 року привезли 21,8 тис. вживаних авто. Такий показник на 32,7% більший, ніж у жовтні-2022, та подібний, однак все ж вищий, ніж місяцем раніше — на 1,4% більше.

​Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,9 тис. перших реєстрацій.), в Києві (2,2 тис.) та Київській області (1,7 тис.). Також до п'ятірки найактивніших регіонів у вересні увійшли Вінницька (1,5 тис.) та Рівненська (1,3 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (23 шт.), Донецькій (89 шт.), Луганській (189 шт.), Миколаївській (231 шт.) та Чернігівській (301 шт.) областях.