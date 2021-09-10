Украинцы чаще переоформляют автомобили которые переоборудованы для работы на газу несмотря на сложную и дорогостоящую процедуру. В этом году уже оформлено 18 тысяч таких машин.

С начала этого года в Украине зарегистрировали более 18 тысяч переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО). Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2021 года по 26 августа 2021 года зарегистрировано 18 275 транспортных средств с переоборудованием для работы на газовом топливе. Кроме того, отмечается, что за аналогичный период в 2020 году было зарегистрировано 13 489 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе.

Напомним, что в 2018-2019 годах украинцы каждый месяц регистрировали 10-12 тысяч переоборудований ГБО. Такое оформление стоило около 600 гривен. Затем, в начале 2020 года Минифраструктуры ввело сложную и дорогую схему сертификации по которой легализация ГБО стоит более 3 тысяч гривен. Конечно количество официальных регистраций ГБО значительно уменьшилось.