Українці частіше переоформлюють автомобілі які переобрані для роботи на газу попри складну та дорогу процедуру. Цього року вже оформлено 18 тисяч таких машин.

З початку цього року в Україні зареєстрували понад 18 тисяч переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному (ГБО). Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.

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У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що в Україні у період з 1 січня 2021 року по 26 серпня 2021 року зареєстровано 18 275 транспортних засобів з переобладнанням для роботи на газовому пальному. Окрім того, зазначається, що протягом аналогічного періоду у 2020 році було зареєстровано 13 489 переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному.

Нагадаємо, що у 2018-2019 роках українці кожен місяць реєстрували 10-12 тисяч переобладнань ГБО. Таке оформлення коштувало близько 600 гривень. Потім, на початку 2020 року мініфраструктури запровадило складну та дорогу схему сертифікації за якою легалізація ГБО коштує понад 3000 гривень. Звісно кількість офіційних реєстрацій ГБО значно зменшилась.