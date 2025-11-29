Украинцы стали покупать более старые автомобили: итоги октября 2025 года

В октябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей, которые перепродавались внутри страны, вырос до 16,4 года. Об этом свидетельствуют данные внутреннего рынка, демонстрирующие четкую тенденцию к активизации бюджетного сегмента. В сентябре показатель составлял 16,0 года, посчитал Институт исследований авторынка.

Киев - самый молодой автопарк, восток и юг - самые старые

Региональные различия остаются разительными. Киев традиционно держит самый молодой автопарк - в среднем 11,2 года. Более высокая покупательная способность и стабильный спрос на новые и почти новые авто формируют предложение, которое существенно отличается от остальной части страны. Разница с национальным показателем достигает более пяти лет.

Несколько старше, но все еще "свежие" машины фиксируют в западных областях. Львовская имеет средний возраст 14,5 года, Закарпатская - 14,6 года. Близость к границе и мощный поток автомобилей из Европы, средний возраст которых около 8,4 года, поддерживают здесь относительно молодой автопарк.

Днепропетровская и Киевская области демонстрируют 15,5 года - это уровень, который в сентябре был среднеукраинским.

Донецкая и Херсонская области - антирекорд: авто почти 20-летние

Самые старые автомобили продают на территориях, которые больше всего пострадали от боевых действий и экономических потерь. В Донецкой области средний возраст составляет 19,4 года, в Херсонской - 19,0 года. Эти значения фактически приближаются к отметке "два десятилетия".

Также в группу старых регионов входят Сумская (17,2 года) и Черкасская (17,0 года) области. Более низкий уровень обновления автопарка в таких областях свидетельствует об уменьшении покупательной способности и ограниченном предложении более свежих авто.

Осеннее "старение" рынка: почему показатель вырос

Итоговый средний возраст перепроданных легковушек - 16,4 года - поднялся на 0,4 года за месяц. Это свидетельствует о заметном оживлении именно самого старого и дешевого сегмента. Такие колебания характерны для периодов, когда на рынок выходит большое количество автомобилей стоимостью до $5–7 тысяч.

Интересно, что средний возраст авто, переоформленных через цифровой сервис "Дія", еще выше - 16,8 года. Это означает, что онлайн-платформа активно используется не только для новых и относительно дорогих машин, а прежде всего для возрастных авто, владельцы которых ценят возможность быстро и просто пройти бюрократию.

Где Украина по сравнению с ЕС

Украинский рынок сильно зависит от бюджетного сегмента, из-за чего средний возраст автопарка остается высоким. Для сравнения, в странах ЕС средний возраст автомобилей - около 12 лет. Разница в четыре года подчеркивает структурное отличие и экономические факторы, которые формируют украинский парк.