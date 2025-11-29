Українці стали купувати старіші авто: підсумки жовтня 2025

У жовтні 2025 року середній вік легкових автомобілів, які перепродувалися всередині країни, зріс до 16,4 року. Про це свідчать дані внутрішнього ринку, що демонструють чітку тенденцію до активізації бюджетного сегмента. У вересні показник становив 16,0 року, порахував Інститут досліджень авторинку.

Київ — наймолодший автопарк, схід і південь — найстаріші

Регіональні відмінності залишаються разючими. Київ традиційно тримає наймолодший автопарк — у середньому 11,2 року. Вища купівельна спроможність та стабільний попит на нові й майже нові авто формують пропозицію, яка суттєво відрізняється від решти країни. Різниця з національним показником сягає понад п’яти років.

Дещо старші, але все ще «свіжі» машини фіксують у західних областях. Львівська має середній вік 14,5 року, Закарпатська — 14,6 року. Близькість до кордону та потужний потік авто з Європи, середній вік яких близько 8,4 року, підтримують тут відносно молодий автопарк.

Дніпропетровська та Київська області демонструють 15,5 року — це рівень, який у вересні був середньоукраїнським.

Донеччина та Херсонщина — антирекорд: авто майже 20-річні

Найстаріші автомобілі продають на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій та економічних втрат. У Донецькій області середній вік становить 19,4 року, у Херсонській — 19,0 року. Ці значення фактично наближаються до позначки «два десятиліття».

Також до групи старіших регіонів входять Сумська (17,2 року) та Черкаська (17,0 року) області. Нижчий рівень оновлення автопарку в таких областях свідчить про зменшення купівельної спроможності та обмежену пропозицію свіжіших авто.

Осіннє «старіння» ринку: чому показник виріс

Підсумковий середній вік перепроданих легковиків — 16,4 року — піднявся на 0,4 року за місяць. Це свідчить про помітне пожвавлення саме найстарішого та найдешевшого сегмента. Такі коливання характерні для періодів, коли на ринок виходить велика кількість автомобілів вартістю до $5–7 тисяч.

Цікаво, що середній вік авто, переоформлених через цифровий сервіс «Дія», ще вищий — 16,8 року. Це означає, що онлайн-платформа активно використовується не лише для нових і відносно дорогих машин, а передусім для вікових авто, власники яких цінують можливість швидко та просто пройти бюрократію.

Де Україна у порівнянні з ЄС

Український ринок сильно залежить від бюджетного сегмента, через що середній вік автопарку залишається високим. Для порівняння, у країнах ЄС середній вік автомобілів — близько 12 років. Різниця у чотири роки підкреслює структурну відмінність та економічні фактори, які формують український парк.