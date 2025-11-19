Електромобілі рухають глобальний ринок

У новому звіті МЕА "Що далі для світової автомобільної промисловості" окреслено виклики та можливості, пов'язані з переміщенням міжнародних центрів виробництва та продажу автомобілів. Зміна орієнтирів відбувається на тлі зростання світового попиту на електромобілі.

Як йдеться у дослідженні МЕА, географія світової автомобільної промисловості зазнає значних змін, а продажі електромобілів зростають. Достеменно встановлено потенційні наслідки для чинних виробників автомобілів та їхніх країн, включаючи можливості для підвищення конкурентоспроможності в умовах швидкозмінного середовища.

Звіт містить перший у своєму роді аналіз сектору, заснований на огляді ринкових даних та даних про витрати, а також консультаціях з учасниками галузі.

Китай – центр світового виробництва

На КНР зараз припадає 40% світових потужностей з виробництва автомобілів, тоді як на Європу та Північну Америку припадає по 15%.

Китай обігнав Європейський Союз і став найбільшим у світі експортером автомобілів у 2024 році.

Географія ринку змінилася кардинально:

на Китай і країни, що розвиваються, припадає понад 50% глобальних продажів авто;

Китай виробляє 40% світових автомобілів і став найбільшим експортером у 2024 році;

70% електромобілів, проданих у світі, зібрані в Китаї.

Три структурні зрушення у світовій автоіндустрії

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, "світова автомобільна промисловість зараз переживає серйозні зміни, які мають значні наслідки для економіки всього світу та для енергетичного сектору".

На підставі аналізу він виділив три масштабні тенденції, що зараз формуються:

зміна географії виробництва;

зміна регіонів, які формують попит;

зміна технологій — від ДВЗ до електротяги.

Ці процеси матимуть значний вплив на енергетику та економіку.

Виклики для традиційних виробників

Чинні автовиробники змушені одночасно:

підтримувати виробництво авто з ДВЗ для частини ринків;

інвестувати у масштабування електромобілів;

конкурувати з новими гравцями, що швидко нарощують частку на EV-ринку.

Чому Китай виробляє дешевше

У звіті зазначається, що виробництво автомобілів у Китаї дешевше, ніж у розвинених економіках, особливо електромобілів. Це пов'язано, головним чином, з такими факторами, як великомасштабне виробництво та вертикальна інтеграція. Ціни на енергоносії та витрати на робочу силу також сприяють цьому, але меншою мірою.

За підсумками 2024 року видно, що китайський автопром дуже впевнено вмостився у ніші виробників електромобілів. Інфографіка: Авто24 за статистикою IEA. Licence

Виробництво електромобілів у Китаї суттєво дешевше через:

великомасштабні заводи та вертикальну інтеграцію;

нижчу вартість батарей (на 30% нижче, ніж у Європі, і на 20% — ніж у США);

ефективність виробничих процесів;

40% різниці в ціні пояснюється саме дешевшими компонентами силової установки.

Чи можна наздогнати Китай

Звіт МЕА зазначає: різницю у вартості батарей можна скоротити. Встановлено, що 50-відсоткові переваги Китаю — це результат виробничої ефективності та автоматизації.

Країни з розвиненою економікою можуть досягти подібних показників лише за умови інвестицій та масштабування виробництва. Однак на нинішньому етапі це практично не реально.