Электромобили двигают глобальный рынок

В новом отчете МЭА "Что дальше для мировой автомобильной промышленности" обозначены вызовы и возможности, связанные с перемещением международных центров производства и продажи автомобилей. Изменение ориентиров происходит на фоне роста мирового спроса на электромобили.

Как говорится в исследовании МЭА, география мировой автомобильной промышленности претерпевает значительные изменения, а продажи электромобилей растут. Точно установлены потенциальные последствия для действующих производителей автомобилей и их стран, включая возможности для повышения конкурентоспособности в условиях быстро меняющейся среды.

Отчет содержит первый в своем роде анализ сектора, основанный на обзоре рыночных данных и данных о расходах, а также консультациях с участниками отрасли.

Китай – центр мирового производства

На КНР сейчас приходится 40% мировых мощностей по производству автомобилей, тогда как на Европу и Северную Америку приходится по 15%.

Китай обогнал Европейский Союз и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей в 2024 году.

География рынка изменилась кардинально:

на Китай и развивающиеся страны, приходится более 50% глобальных продаж авто;

Китай производит 40% мировых автомобилей и стал крупнейшим экспортером в 2024 году;

70% электромобилей, проданных в мире, собраны в Китае.

Три структурных сдвига в мировой автоиндустрии

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, "мировая автомобильная промышленность сейчас переживает серьезные изменения, которые имеют значительные последствия для экономики всего мира и для энергетического сектора".

На основании анализа он выделил три масштабные тенденции, что сейчас формируются:

изменение географии производства;

изменение регионов, формирующих спрос;

изменение технологий – от ДВС к электротяге.

Эти процессы будут иметь значительное влияние на энергетику и экономику.

Вызовы для традиционных производителей

Действующие автопроизводители вынуждены одновременно:

поддерживать производство авто с ДВС для части рынков;

инвестировать в масштабирование электромобилей;

конкурировать с новыми игроками, которые быстро наращивают долю на EV-рынке.

Почему Китай производит дешевле

В отчете отмечается, что производство автомобилей в Китае дешевле, чем в развитых экономиках, особенно электромобилей. Это связано, главным образом, с такими факторами, как крупномасштабное производство и вертикальная интеграция. Цены на энергоносители и затраты на рабочую силу также способствуют этому, но в меньшей степени.

По итогам 2024 видно, что китайский автопром очень уверенно устроился в нише производителей электромобилей. Инфографика: Авто24 по статистике IEA. Licence

Производство электромобилей в Китае существенно дешевле из-за:

крупномасштабных заводов и вертикальной интеграции;

более низкой стоимости батарей (на 30% ниже, чем в Европе, и на 20% - чем в США);

эффективности производственных процессов;

40% разницы в цене объясняется именно более дешевыми компонентами силовой установки.

Можно ли догнать Китай

Отчет МЭА отмечает: разницу в стоимости батарей можно сократить. Установлено, что 50-процентные преимущества Китая – это результат производственной эффективности и автоматизации.

Страны с развитой экономикой могут достичь подобных показателей только при условии инвестиций и масштабирования производства. Однако на нынешнем этапе это практически не реально.