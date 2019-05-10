Взамен динамика регистраций бюджетных элетромобилей Nissan Leaf оказалась отрицательной.

В течение апреля в Украине было зарегистрировано 1072 легковых и LCV авто с электродвигателем, что на 3% больше, чем в марте.

Среди электромобилей возросла доля бренда Tesla, в первую очередь за счет уменьшения количества регистраций Nissan Leaf. В гибридах уменьшилась доля Toyota Prius.

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Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электромобилей в апреле 2019 года:

Nissan Leaf – 248 ед., Tesla Model S – 45 ед., Renault Kangoo – 38 ед.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов в апреле 2019 года:

Toyota Rav-4 – 173 ед., Chevrolet Volt – 80 ед., Toyota Prius – 39 ед.

Напомним, что в сети стало популярным видео о "первом украинском электромобиле" Taras.