Взамен динамика регистраций бюджетных элетромобилей Nissan Leaf оказалась отрицательной.
В течение апреля в Украине было зарегистрировано 1072 легковых и LCV авто с электродвигателем, что на 3% больше, чем в марте.
Среди электромобилей возросла доля бренда Tesla, в первую очередь за счет уменьшения количества регистраций Nissan Leaf. В гибридах уменьшилась доля Toyota Prius.
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Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электромобилей в апреле 2019 года:
- Nissan Leaf – 248 ед.,
- Tesla Model S – 45 ед.,
- Renault Kangoo – 38 ед.
Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов в апреле 2019 года:
- Toyota Rav-4 – 173 ед.,
- Chevrolet Volt – 80 ед.,
- Toyota Prius – 39 ед.
Напомним, что в сети стало популярным видео о "первом украинском электромобиле" Taras.