Натомість динаміка реєстрацій бюджетних елетромобілів Nissan Leaf виявилась негативною.
Протягом квітня в Україні було зареєстровано 1072 легкових та LCV авто з електродвигуном, що на 3% більше, ніж у березні.
Серед електромобілів зросла частка бренду Tesla, в першу чергу за рахунок зменшення кількості реєстрацій Nissan Leaf. В гібридах зменшилась частка Toyota Prius.
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Трійка лідерів за кількістю зареєстрованих електромобілів в квітні 2019 року:
- Nissan Leaf – 248 од.,
- Tesla Model S – 45 од.,
- Renault Kangoo – 38 од.
Трійка лідерів за кількістю зареєстрованих гібридів в квітні 2019 року:
- Toyota Rav-4 – 173 од.,
- Chevrolet Volt – 80 од.,
- Toyota Prius – 39 од.
Нагадаємо, що в мережі набрало популярності відео про "перший український електромобіль" Taras.