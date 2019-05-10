Натомість динаміка реєстрацій бюджетних елетромобілів Nissan Leaf виявилась негативною.

Протягом квітня в Україні було зареєстровано 1072 легкових та LCV авто з електродвигуном, що на 3% більше, ніж у березні.

Серед електромобілів зросла частка бренду Tesla, в першу чергу за рахунок зменшення кількості реєстрацій Nissan Leaf. В гібридах зменшилась частка Toyota Prius.

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Трійка лідерів за кількістю зареєстрованих електромобілів в квітні 2019 року:

Nissan Leaf – 248 од., Tesla Model S – 45 од., Renault Kangoo – 38 од.

Трійка лідерів за кількістю зареєстрованих гібридів в квітні 2019 року:

Toyota Rav-4 – 173 од., Chevrolet Volt – 80 од., Toyota Prius – 39 од.

Нагадаємо, що в мережі набрало популярності відео про "перший український електромобіль" Taras.