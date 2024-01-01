Украинец Дмитрий Цыро стартовал на ралли "Дакар"

Приятной новостью стало то, что в гонке выступит украинец Дмитрий Циро. Он едет штурманом у польского гонщика Адама Куся в классе багги Челленджер Т3.

Как сообщает sport.ua, это уже его седьмое "дакаровское" участие. В прошлом году, он вышел на старт с нидерландским пилотом Андре Тевессеном в зачетной категории SSV (или группа Т4).

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Их экипаж стал 81-м. Однако, были и значительные успехи. Лучшие результаты Дмитрий Циро имел в 2020 и 2021 годах. Тогда он занял два шестых места.

На нынешнюю гонку Дакар 2025 вышли 136 мотоциклистов, экипажи 67 автомобилей, 54 багги класса Челленджер Т3, 51 багги класса SSV, 45 грузовиков и другая техника.

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Также в отдельных классах заявлено 76 классических автомобилей и 19 классических грузовиков.

В этом году дакаровские гонки по понятным обстоятельствам снова будут без российских экипажей КАМАЗ-Мастер и белорусской команды по ралли-рейдам МАЗ-СПОРТавто.