Українець Дмитро Циро стартував на ралі "Дакар"

Приємною новиною стало те, що в перегонах виступить українець Дмитро Циро. Він їде штурманом у польського гонщика Адама Куся в класі багі Челленджер Т3.

Як повідомляє sport.ua, це вже його сьома "дакарівська" участь. Торік, він вийшов на старт з нідерландським пілотом Андре Тевессеном в заліковій категорії SSV (чи група Т4).

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Їх екіпаж став 81-м. Однак, були й значні успіхи. Найкращі результати Дмитро Циро мав у 2020 та 2021 роках. Тоді він посів два шостих місця.

На нинішні перегони Дакар 2025 вийшли 136 мотоциклістів, екіпажі 67 автомобілів, 54 багі класу Челленджер Т3, 51 багі класу SSV, 45 вантажівок та інша техніка.

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Також в окремих класах заявлено 76 класичних автомобілів та 19 класичних вантажівок.

Цьогоріч дакарівські перегони зі зрозумілих обставин знову будуть без російських екіпажів КАМАЗ-Мастер та білоруської команди з ралі-рейдів МАЗ-СПОРТавто.