Кременчуцький автозавод КрАЗ готувався до найскладнішого марафону кілька років, і вінцем його зусиль мала стати ця “бойова” машина – КрАЗ-5173 РЕ. Вона мала кілька принципових відмінностей від машин попередніх генерацій.

Як і кожен поважний себе автовиробник, ХК “АвтоКрАЗ” мав плани участі у найпрестижніший для вантажних машин гонці – ралі-рейді “Дакар”. Підготовка до марафону почалася ще 2002 року, вона складалася з кількох етапів, але в 2009 році повинна була з’явитися у металі “бойова” машина – КрАЗ “Самум” (самум – назва шквального пустельного вітру).

КрАЗ-5173 РЕ створювався як гоночний автомобіль для суворих ралі-рейдів. Основні агрегати – з типового для усіх “дакарівських” машин набору.

Добре розуміючи, якою має бути машина для цієї над складної гонки, за її розробку взялися з нуля. Конструктори створили цілком оригінальний гоночний болід.

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Новий КрАЗ для “Дакара”

КрАЗ-5173 РЕ – двовісна вантажівка капотного компонування з колісною формулою 4х4. Одна з важливих відмінностей від “цивільних” машин – незалежна підвіска всіх коліс, такої тоді не було навіть у багаторазових чемпіонів “Дакару”. Розрахувати ходову кременчуцьким інженерам допомагали колеги з харківського КБ ім. Морозова – їхні БТР-и мають дуже схожу торсіонну підвіску.

Кожне колесо “Самума” підвішено незалежно, на парі поперечних важелів і повздовжних торсіонах. Хід вгору-вниз демпфують по два амортизатори

Двигун для “Самума” планувався на вибір: або відносно недорогий 400-сильний дизель V8 від ЯМЗ, або 740-сильний Deutz BMF 1015 CP з обертовим моментом 3150 Нм! Останній, до речі, тоді використовували й інші дакарівські команди, і одна з його “фішок” – надпотужна система фільтрації повітря та пара ефективних інтеркулерів для повітря, яке засмоктує турбіна наддуву.

Трансмісія гоночного КрАЗу з того ж набору, що й в інших спортивних вантажівок “Дакару”: американська Eaton на 13 передач та двоступінчаста “роздатка” ZF Steyr.

Суперважлива річ для ралійної вантажівки – її колеса, і для цього КрАЗу передбачили шини Michelin 14,00 R20 з пустельним протектором та на кованих дисках. Коліс мало бути шість: чотири – на осях, і ще два – запаски в алюмінієвому фургоні.

В захищеній каркасом кабіні ралійного КрАЗу – три крісла-ковші для пілота, штурмана та механіка.

За розрахунками творців, КрАЗ-5173 РЕ мав би важити 10 тонн у спорядженому вигляді плюс шість тонн корисного навантаження. З яких, між іншим, 900 кг палива, і цієї заправки мало б вистачити на 850 км. Максимальна швидкість цього повнопривідного монстра розраховувалася на рівні 165 км/год, що цілком реально.

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На жаль, в металі “Самум” так і не був реалізований: після всесвітньої економічної кризи 2008 року кразівцям було вже не спортивних змагань. Але один реальний кременчуцький автомобіль до старту “Дакару” таки дістався – технічка КрАЗ-5233ВЕ-086-Д10 не взяла участі у перегонах лише тому, що самі перегони були скасовані менше як за добу до їхнього початку.

Розрахункова максималка 10-тонної повнопривідної вантажівки мала сягати 165 км/год, і на пустельних спецділянках вона була б доречною

Скасований “Дакар”

Щорічний марафон “Дакар” у 2008-му мав стартувати, як завжди, на початку січня. Всі учасники вже зібралися у Лісабоні, звідки мала розпочатися гонка. Але 4 січня, за день до старту, коли більшість з 550-ти учасників вже пройшли технічну комісію в закритому парку, організатори раптом скасували захід.

Трасу довжиною 9273 км було прокладено через Португалію, Іспанію, Марокко, Західну Сахару, Мавританію, Сенегал.

Перед “Самумом” на “Дакарі” мала виступити ця технічка КрАЗ-5233ВЕ-086-Д10. Вона була на старті в Лісабоні у січні 2008-го, але гонку тоді скасували.

З п’ятнадцяти днів гонки Лісабон – Дакар дев’ять днів займав маршрут через Мавританію – і саме на її території учасникам марафону загрожували теракти від місцевого відділення “Аль Каіди”. Перепланувати маршрут можливості не було, надто великою була мавританська ділянка – вісім з п’ятнадцяти етапів, 3853 з 5736 кілометрів. Після того всесвітньо відомий марафон, який у 2008-му мав відбутися 30-й раз, ніколи не проводився в Африці.

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