Кременчугский автозавод КрАЗ готовился к самому сложному марафону несколько лет, и венцом его усилий должна была стать эта "боевая" машина – КрАЗ-5173 РЕ. Она имела несколько принципиальных отличий от машин предыдущих генераций.

Как и каждый уважающий себя автопроизводитель, ХК "АвтоКрАЗ" в свое время имел планы участия в самой престижной для грузовых машин гонке - ралли-рейде "Дакар". Подготовка к марафону началась еще в 2002 году, она состояла из нескольких этапов, но в 2009 году должна была появиться в металле "боевая" машина - КрАЗ "Самум" (самум - название шквального пустынного ветра).

КрАЗ-5173 РЕ создавался как гоночный автомобиль для суровых ралли-рейдов. Основные агрегаты – из типичного для всех "дакаровских" машин набора.

Хорошо понимая, какой должна быть машина для этой сверхсложной гонки, за ее разработку взялись с нуля. Конструкторы создали совершенно оригинальный гоночный болид, не имеющий серийного прототипа.

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Новый КрАЗ для “Дакара”

КрАЗ-5173 РЕ – двухосный грузовик капотной компоновки с колесной формулой 4х4. Одно из важных отличий от "гражданских" машин - независимая подвеска всех колес, такой тогда не было даже у многократных чемпионов "Дакара" КамАЗов. Рассчитать ходовую кременчугским инженерам помогали коллеги из харьковского КБ им. Морозова – их БТР-ы имеют очень похожую торсионную подвеску.

Каждое колесо “Самума” подвешено независимо, на паре поперечных рычагов и продольных торсионах. Ход вверх-вниз демпфируют по два амортизатора.

Двигатель для "Самума" планировался на выбор: либо относительно недорогой 400-сильный дизель V8 от ЯМЗ, либо 740-сильный Deutz BMF 1015 CP с крутящим моментом 3150 Нм! Последний, кстати, тогда использовали и другие дакаровские команды, и одна из его фишек – сверхмощная система фильтрации воздуха и пара эффективных интеркулеров для воздуха, засасываемого турбиной наддува.

Трансмиссия гоночного КрАЗа – из того же набора, что и у других “боевых” грузовиков "Дакара": американская Eaton на 13 передач и двухступенчатая "раздатка" ZF Steyr.

Суперважная вещь для раллийного грузовика – его колеса, и для этого КрАЗа предусмотрели шины Michelin 14,00 R20 с пустынным протектором и на кованых дисках. Колес, к слову, должно быть шесть: четыре – на осях, и еще два – в качестве запасок в алюминиевом фургоне.

В защищенной каркасом кабине раллийного КрАЗа – три кресла-ковша для пилота, штурмана и механика.

По расчетам создателей, КрАЗ-5173 РЭ должен весить 10 тонн в снаряженном виде плюс шесть тонн полезной нагрузки. Из которых, между прочим, 900 кг топлива, и такой заправки должно было хватить на 850 км. Максимальная скорость этого полноприводного монстра рассчитывалась на уровне 165 км/ч, что вполне реально.

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К сожалению, в металле “Самум” так и не был реализован: после всемирного экономического кризиса 2008 года кразовцам было уже не спортивных соревнований. Но один реальный кременчугский автомобиль до старта "Дакара" таки добрался - техничка КрАЗ-5233ВЕ-086-Д10 не приняла участия в гонке лишь потому, что сама гонка была отменена менее чем за сутки до ее начала.

Расчетная максималка 10-тонного полноприводного грузовика должна была достигать 165 км/ч, и на пустынных спецучастках она была бы востребована.

Отмененный “Дакар”

Ежегодный марафон "Дакар" в 2008-м должен был стартовать как обычно в начале января. Все участники уже собрались в Лиссабоне, откуда должна была начаться гонка. Но 4 января, за день до старта, когда большинство из 550 участников уже прошли техническую комиссию в закрытом парке, организаторы вдруг отменили мероприятие. Трасса протяженностью 9273 км была проложена через Португалию, Испанию, Марокко, Западную Сахары, Мавританию, Сенегал.

Перед "Самумом" на "Дакаре" должна выступить эта техника КрАЗ-5233ВЕ-086-Д10. Она была на старте в Лиссабоне в январе 2008, но гонку тогда отменили.

При этом из пятнадцати дней гонки Лиссабон – Дакар девять дней занимал маршрут через Мавританию – и именно на ее территории участникам марафона угрожали теракты, как считалось, от местного отделения "Аль Каиды". Перепланировать маршрут возможности не было, слишком уж велик был мавританский участок – восемь из пятнадцати этапов, 3853 из 5736 километров. После того всемирно известный марафон, который в 2008-м должен был состояться в 30-й раз, никогда не проводился в Африке.

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