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Украинская бронетехника вышла на европейский рынок

Европейский рынок бронетехники вскоре пополнится техникой разработки украинской компании НПО "Практика", которую по лицензии будет производить испанский завод спецтехники Tecnove.
Испанцы будут производить украинские бронемашины для Европы - Auto24

ФОТО: МО Украины|

Легкий тактических автомобилей "Джура"

Валентин Ожго
logo15 апреля, 09:30
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Основанием для такого проникновения на рынок Европы машин “Козак” и “Джура” стало соглашение, подписанное с одной стороны Tecnove, а с другой – “Практика”. Этот документ позволяет созданному объединению Human & Safe Systems осуществлять лицензионное производство украинских бронемашин на мощностях испанского производителя в городе Эренсия, Ла-Манча.

Как сообщает специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на Tecnove, это объединение будет не только производить лицензированные машины, но продвигать их на европейском рынке. Речь идет о намерении производства легких тактических автомобилей "Джура", а также бронеавтомобилей "Козак", но какой именно модификации – не сообщается.

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"Наша цель – предложить решения, адаптированные к оборонному сектору, которые гарантируют максимальную безопасность и производительность", – сообщили в Tecnove.

Эксперты "Милитарного" предполагают, что "речь может идти о передаче испанским партнерам только технической документации и необходимых разрешений без дальнейшей поставки машинокомплектов", поскольку большинство моделей компании НПО "Практика" базируются на шасси действующих внедорожников.

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Уточняется, что Tecnove уже имеет определенные компетенции в модификации машин на базе Toyota Land Cruiser, которые являются платформой для "Джуры". Подобное произойдет и с "Козак-5", базирующийся на ходовой американской модели Ford F-550.

Лицензионное производство в Испании не противоречит действующим на период войны ограничениям на экспорт украинского вооружения, но существенно поможет НПО "Практика" выйти на зарубежный рынок и заблаговременно занять там достойное место. Привлекательности в реализации таких машин будет способствовать тот факт, что в период войны бронемашины "Практики" показали себя с наилучших позиций.

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