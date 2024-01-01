Украинская бронетехника вышла на европейский рынок

Основанием для такого проникновения на рынок Европы машин “Козак” и “Джура” стало соглашение, подписанное с одной стороны Tecnove, а с другой – “Практика”. Этот документ позволяет созданному объединению Human & Safe Systems осуществлять лицензионное производство украинских бронемашин на мощностях испанского производителя в городе Эренсия, Ла-Манча.

Как сообщает специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на Tecnove, это объединение будет не только производить лицензированные машины, но продвигать их на европейском рынке. Речь идет о намерении производства легких тактических автомобилей "Джура", а также бронеавтомобилей "Козак", но какой именно модификации – не сообщается.

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"Наша цель – предложить решения, адаптированные к оборонному сектору, которые гарантируют максимальную безопасность и производительность", – сообщили в Tecnove.

Эксперты "Милитарного" предполагают, что "речь может идти о передаче испанским партнерам только технической документации и необходимых разрешений без дальнейшей поставки машинокомплектов", поскольку большинство моделей компании НПО "Практика" базируются на шасси действующих внедорожников.

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Уточняется, что Tecnove уже имеет определенные компетенции в модификации машин на базе Toyota Land Cruiser, которые являются платформой для "Джуры". Подобное произойдет и с "Козак-5", базирующийся на ходовой американской модели Ford F-550.

Лицензионное производство в Испании не противоречит действующим на период войны ограничениям на экспорт украинского вооружения, но существенно поможет НПО "Практика" выйти на зарубежный рынок и заблаговременно занять там достойное место. Привлекательности в реализации таких машин будет способствовать тот факт, что в период войны бронемашины "Практики" показали себя с наилучших позиций.