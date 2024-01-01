Українська бронетехніка вийшла на європейський ринок

Підставою для такого проникнення на ринок Європи машин "Козак" та "Джура" стала угода, підписана з одного боку Tecnove, а з іншого – "Практика". Цей документ дозволяє створеному об’єднанню Human & Safe Systems здійснювати ліцензійне виробництво українських бронемашин на потужностях іспанського виробника у місті Еренсія, Ла-Манча.

Яке повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на Tecnove, це об'єднання не тільки виготовлятиме ліцензовані машини, але просуватиме їх на європейському ринку. Йдеться про намір виробництва легких тактичних автомобілів "Джура", а також бронеавтомобілів "Козак", але якої саме модифікації – не повідомляється.

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"Наша мета – запропонувати рішення, адаптовані до оборонного сектору, які гарантують максимальну безпеку та продуктивність", – повідомили у Tecnove.

Експерти "Мілітарного" припускають, що "мова може йти про передачу іспанським партнерам лише технічної документації та необхідних дозволів без подальшого постачання машинокомплектів", оскільки більшість моделей компанії НВО "Практика" базуються на шасі чинних позашляховиків.

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Уточнюється, що Tecnove вже має певні компетенції у модифікації машин на базі Toyota Land Cruiser, які є платформою для "Джури". Подібне станеться і з "Козак-5", що базується на ходовій американської моделі Ford F-550.

Ліцензійне виробництво в Іспанії не суперечить чинним на період війни обмеженням на експорт українського озброєння, але суттєво допоможе НВО "Практика" вийти на закордонний ринок і завчасно зайняти там гідне місце. Привабливості в реалізації таких машин сприятиме той факт, що в період війни бронемашини "Практики" показали себе з найкращих позицій.