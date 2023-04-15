Бронированные внедорожники сделаны на базе Toyota и Dodge.

Новая украинская компания по производству бронированных автомобилей UkrArmoTech показала три перспективных модели. Производитель начал работу только летом прошлого года, сообщает "Милитарный".

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В военных и полицейских бронетранспортерах, созданных компанией UkrArmoTech, используются агрегатная база внедорожников и пикапов Toyota, Ford или Dodge. Производитель заявляет, что может производить машину любого уровня защиты и внутренней конфигурации. Кроме того, можно переоборудовать транспортное средство под любые виды вооружений.

В настоящее время компания показала три модели бронемашин – UAT-D GYURZA, UAT-T COBRA и UAT-F.

UAT-D GYURZA

Бронемашина UAT-D GYURZA создана на колесной базе Dodge RAM 5500 Tradesman. Общее количество мест для сидения составляет 10 человек вместе с водителем. Она имеет V-образный двойной пол и выдерживает взрыв взрывчатки массой заряда 6 кг.

"Полный привод, 4х4 с функцией подключения дифференциала, броня защиты В7 STANAG II", – рассказывает производитель.

UAT-T COBRA

Бронеавтомобиль COBRA создан на колесной базе Toyota 79 с колесной формулой 4×4. Его броня рассчитана на защиту от автоматных очередей, мин и засад.

В кабине бронемашины могут разместиться четыре человека, еще шесть бойцов – в отсеке для личного состава.

«Полный повод, 195 л.с. (доработан до 240 л.с.) при 3300 об/мин, механическая турель, броня защиты В6», – рассказывает производитель.

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UAT-F

Бронированная машина UAT-F также создана на базе Dodge RAM 5500 с двигателем 6.7l L6 Cummins. Вероятно, модель UAT-F предназначена для полицейских миссий.

Заявленные характеристики: