Бронированные внедорожники сделаны на базе Toyota и Dodge.
Новая украинская компания по производству бронированных автомобилей UkrArmoTech показала три перспективных модели. Производитель начал работу только летом прошлого года, сообщает "Милитарный".
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В военных и полицейских бронетранспортерах, созданных компанией UkrArmoTech, используются агрегатная база внедорожников и пикапов Toyota, Ford или Dodge. Производитель заявляет, что может производить машину любого уровня защиты и внутренней конфигурации. Кроме того, можно переоборудовать транспортное средство под любые виды вооружений.
В настоящее время компания показала три модели бронемашин – UAT-D GYURZA, UAT-T COBRA и UAT-F.
UAT-D GYURZA
Бронемашина UAT-D GYURZA создана на колесной базе Dodge RAM 5500 Tradesman. Общее количество мест для сидения составляет 10 человек вместе с водителем. Она имеет V-образный двойной пол и выдерживает взрыв взрывчатки массой заряда 6 кг.
"Полный привод, 4х4 с функцией подключения дифференциала, броня защиты В7 STANAG II", – рассказывает производитель.
UAT-T COBRA
Бронеавтомобиль COBRA создан на колесной базе Toyota 79 с колесной формулой 4×4. Его броня рассчитана на защиту от автоматных очередей, мин и засад.
В кабине бронемашины могут разместиться четыре человека, еще шесть бойцов – в отсеке для личного состава.
«Полный повод, 195 л.с. (доработан до 240 л.с.) при 3300 об/мин, механическая турель, броня защиты В6», – рассказывает производитель.
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UAT-F
Бронированная машина UAT-F также создана на базе Dodge RAM 5500 с двигателем 6.7l L6 Cummins. Вероятно, модель UAT-F предназначена для полицейских миссий.
Заявленные характеристики:
- уровень бронирования – CEN Уровень B6;
- общая масса (без груза и экипажа) – 8730 кг с башней, 8410 кг без башни;
- общее количество мест для сидения – 10 человек вместе с водителем;
- аварийный люк – один совмещен с пулеметной башней, два – расположены в задней части салона;
- пулеметная башня – поворот на 360°.