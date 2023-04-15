Броньовані позашляховики зроблені на базі Toyota та Dodge.

Нова українська компанія з виробництва броньованих автомобілів UkrArmoTech показала три перспективні моделі. Виробник розпочав роботу лише влітку минулого року, повідомляє “Мілітарний”.

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У військових та поліцейських бронетранспортерів, створених компанією UkrArmoTech, використовуються агрегатна база позашляховиків та пікапів Toyota, Ford або Dodge. Виробник заявляє, що може виготовити машину будь-якого рівня захисту та внутрішньої конфігурації. Крім того, є можливість переобладнати транспортний засіб під будь-які види озброєнь.

Наразі компанія показала три моделі бронемашин – UAT-D GYURZA, UAT-T COBRA та UAT-F.

UAT-D GYURZA

Бронемашина UAT-D GYURZA створена на колісній базі Dodge RAM 5500 Tradesman. Загальна кількість місць для сидіння складає 10 осіб разом із водієм. Вона має V-подібну подвійну підлогу та витримує підрив вибухівки масою заряду 6 кг.

«Повний привід, 4х4 з функцією підключення диференціала, броня захисту В7 STANAG II», – розповідає виробник.

UAT-T COBRA

Бронеавтомобіль COBRA створений на колісній базі Toyota 79 з колісною формулою 4×4. Його броня розрахована для захисту від автоматних черг, мін та засідок.

У кабіні бронемашини можуть розміститися чотири людини, ще 6 бійців – у відсіку для особового складу.

«Повний привід, 195 к.с. (допрацьований до 240 к.с.) при 3300 об/хв, механічна турель, броня захисту В6», – розповідає виробник.

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UAT-F

Броньована машина UAT-F також створена на базі Dodge RAM 5500 з двигуном 6.7l L6 Cummins. Імовірно, модель UAT-F призначена для поліцейських місій.

Заявлені характеристики: