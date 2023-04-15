Броньовані позашляховики зроблені на базі Toyota та Dodge.
Нова українська компанія з виробництва броньованих автомобілів UkrArmoTech показала три перспективні моделі. Виробник розпочав роботу лише влітку минулого року, повідомляє “Мілітарний”.
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У військових та поліцейських бронетранспортерів, створених компанією UkrArmoTech, використовуються агрегатна база позашляховиків та пікапів Toyota, Ford або Dodge. Виробник заявляє, що може виготовити машину будь-якого рівня захисту та внутрішньої конфігурації. Крім того, є можливість переобладнати транспортний засіб під будь-які види озброєнь.
Наразі компанія показала три моделі бронемашин – UAT-D GYURZA, UAT-T COBRA та UAT-F.
UAT-D GYURZA
Бронемашина UAT-D GYURZA створена на колісній базі Dodge RAM 5500 Tradesman. Загальна кількість місць для сидіння складає 10 осіб разом із водієм. Вона має V-подібну подвійну підлогу та витримує підрив вибухівки масою заряду 6 кг.
«Повний привід, 4х4 з функцією підключення диференціала, броня захисту В7 STANAG II», – розповідає виробник.
UAT-T COBRA
Бронеавтомобіль COBRA створений на колісній базі Toyota 79 з колісною формулою 4×4. Його броня розрахована для захисту від автоматних черг, мін та засідок.
У кабіні бронемашини можуть розміститися чотири людини, ще 6 бійців – у відсіку для особового складу.
«Повний привід, 195 к.с. (допрацьований до 240 к.с.) при 3300 об/хв, механічна турель, броня захисту В6», – розповідає виробник.
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UAT-F
Броньована машина UAT-F також створена на базі Dodge RAM 5500 з двигуном 6.7l L6 Cummins. Імовірно, модель UAT-F призначена для поліцейських місій.
Заявлені характеристики:
- рівень бронювання – CEN Рівень B6;
- загальна маса (без вантажу та екіпажу) – 8730 кг із баштою, 8410 кг без башти;
- загальна кількість місць для сидіння – 10 осіб разом із водієм;
- аварійний люк – перший поєднаний з кулеметною баштою, два – розташовані в задній частині салону;
- кулеметна башта – поворот на 360°.