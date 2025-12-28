Украинская Qirim Tech создала безвоздушные колеса для военной техники

О новой разработке компания сообщила на своей странице в Facebook. Речь идет о секционных безвоздушных колесах, которые принципиально отличаются от традиционных шин. Они не содержат воздушной камеры, а следовательно полностью исключают риск прокола или потери давления во время движения.

По информации, предоставленной изданию Милитарный, представитель Qirim Tech Аслан Хакимов отметил, что колеса изготавливаются из сырой вулканизированной резины. Такой материал позволяет совместить высокую прочность со способностью выдерживать значительные нагрузки без разрушения.

Максимальная проходимость в боевых условиях

Разработчики отмечают, что новые колеса обеспечивают высокую проходимость практически по любому типу почвы. Они стабильно работают на болотистой местности, песке, каменистых поверхностях и пашне, где классические пневматические шины часто теряют эффективность или выходят из строя.

Секционная конструкция позволяет колесу сохранять работоспособность даже в случае повреждения отдельных элементов. Это критически важно для военной техники, которая работает в условиях повышенного риска и не может позволить себе остановку из-за мелкой неисправности.

От роботизированных платформ до бронетехники

Продукт ориентирован на широкий спектр применений. В Qirim Tech отмечают, что безвоздушные колеса могут использоваться как на наземных роботизированных комплексах, так и на более тяжелой технике - от Humvee до бронетранспортеров. Производитель готов изготавливать колеса различных размеров, адаптируя их под конкретные потребности заказчика.

Прототипы колес уже демонстрировались, в частности, на мероприятиях платформы Brave1 в рамках направления Components.

Пока прототип и поиск инвесторов

Сейчас секционные безвоздушные колеса находятся на стадии испытаний прототипа. Компания проводит тесты и параллельно ищет инвесторов для масштабирования производства и доведения продукта до серийного состояния.

Если разработка подтвердит заявленные характеристики во время полноценных испытаний, она может стать важным элементом повышения живучести и мобильности военной техники, особенно в условиях современной войны, где надежность и простота обслуживания имеют решающее значение.