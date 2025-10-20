Как выглядит самое большое автомобильное колесо в мире

Прорыв в разработке и изготовлении гигантских скатов совершила Linglong Tire. На ее заводе в Линглонг, провинция Цзилинь, 18 октября сошел с поточной линии новый компонент для карьерных машин.

Как сообщает на своей ФБ-странице Linglong Tire, изготовленная шина классифицируется как радиальная с размером 59/80R63. Это – собственная разработка и на этот продукт уже открыт заказ.

Нам и не снилось

Линия проката 59/80R63 свидетельствует о том, что Linglong официально стала одной из немногих компаний в мире, которая может производить 63-дюймовые гигантские шины.

Ближайший к такой размерной величине лишь Bridgestone 50/80R57, но там 57-дюймовые шины, что немного меньше.

Если сравнивать, то высота колеса 59/80R63 достанет почти до потолка второго этажа "хрущевки". Фото: Linglong

Китайское колесо диаметром более 4 метров и весом за 6 тонн сейчас является крупнейшим шинным продуктом в мире. В основном такая "обувь" производится для гигантских карьерных самосвалов на месторождениях открытого типа.

В номенклатуре украинского производителя шин был один образец резины для спецтехники 42-дюймового размера, но это слишком далеко до 63-дюймовой китайской радиалки.

В расчете на "карьеристов"

В Linglong рассказали, что новые шины соответствуют суровым условиям окружающей среды сложного и высокоинтенсивного использования в районах добычи полезных ископаемых.

Гигантские колеса адаптированы под карьерные самосвалы грузоподъемностью более 100 тонн. В основном они рассчитаны на технику иностранного производства, поскольку подобного транспорта в Китае еще нет.

Там есть самосвал WTW 220E грузоподъемностью 220 тонн. Однако тот шестиколесный "карьерист" от Wuhan Sanjiang имеет значительно меньший шинный размер. Так что вывод один – шина делалась в первую очередь для таких гигантов как Caterpillar 797 и Komatsu 980.

Новый рекорд шины-великана стал отличным подарком к 50-летию производственной деятельности Linglong. Фото: Linglong

За ценой китайцы не гонятся, но даром не продадут

О цене ничего не сказано, но есть большая вероятность, что стоимость такой шины будет значительно меньше подобной продукции конкурентов.

С таким ценником на мировом рынке продвигать шину будет легче. Тем более, что веские основания для такого прорыва уже есть.

С высоконасыщенным рисунком

Эксперты ithome.com отмечают, что шина имеет дизайн с высоконасыщенным рисунком в сочетании со структурой канавки для рассеивания тепла различной ширины и процессом вулканизации со сверхнизкой температурой. Это не только улучшает эффективность рассеивания тепла, но и значительно повышает стойкость к резке и долговечность смеси.

Кроме этого, такое выполнение протектора и мощных боковин эффективно влияет на увеличение срока службы шины в экстремальных рабочих условиях.