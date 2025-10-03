Как украинская хрупкая женщина управляет карьерным самосвалом

Очаровательная женщина вместе с мужчинами водит огромный карьерный самосвал серпантинами Ганновского карьера, входящего в структуру Северного горно-обогатительного комбината.

Как пишет metinvest.media, огромный автомобиль значительно больше обычного грузовика, но он в управлении для нее легкий, податливый и послушный.

После демобилизации женщина сначала работала машинисткой компрессорных установок на участке по обслуживанию и ремонту объектов воздухоснабжения ЦТВШГ.

Параллельно закончила Индустриальный профессиональный колледж, где изучала отраслевое машиностроение и получила специальность механика. Однако уже тогда Анна решила перейти на работу водителем карьерной машины.

Водить самосвал карьерным "серпантином" значительно сложнее, чем ехать фурой по дорогам общего пользования. Фото: сайт metinvest.media

В истории "Метинвеста" такого еще не было. Имея за плечами немалый водительский стаж за рулем легкового автомобиля, Анна в автошколе получила еще профессиональное образование и удостоверение на управление грузовиков по категории С. После этого она все-таки выбила себе допуск на переподготовку в престижном учебном центре СевГОКа.

Мотивация для убеждения была железная: пока мужчины воюют, их места на законных основаниях должны занять женщины. Поэтому, в учебном центре перед таким аргументом сдались и взяли женщину на переподготовку. По сути это было новое обучение, поскольку ничего подобного в обычной автошколе не проходят.

Относительно размеров гигантского самосвала его водитель как сказочная Дюймовочка, но в хрупких руках Анны тот монстр очень покорный. Фото: сайт metinvest.media

"Я был удивлен, ведь за свою преподавательскую практику я обучил почти 800 мужчин, а здесь впервые – женщина. У Анны Васильевны очень скрупулезный подход к обучению. Она задавала вопросы и до занятий, и после. До сих пор мы поддерживаем связь и я радуюсь ее успехам", – рассказывает преподаватель учебного центра Владимир Головченко.

Остался доволен навыками женщины на стажировке и ее наставник из Анновского карьера водитель Александр Житко. Его подопечная показала аккуратную манеру езды.

"Когда поднимаешься в кабину и садишься за руль, то технологический путь и машину на нем чувствуешь примерно, как в обычной машине. Немного пришлось привыкнуть к вибрации, потому что имею небольшой вес. Ребята смеялись, когда видели, что я едва достаю до педалей. Но сейчас все нормально, все удается. Надо же было утереть нос тем, кто не верил в меня", – шутит Анна.

Анна Вавилкина каждую смену взбирается на свой капитанский мостик. Фото: сайт metinvest.media

Анна укротила огромный 136-тонный карьерный самосвал шестиметровой высоты и семиметровой ширины. Она уже более двух месяцев работает самостоятельно.