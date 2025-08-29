В августе Метинвест передал армейцам бусики, пикапы, внедорожники и мотоциклы

От позавчерашнего транша более чем на три десятка автомобилей вырос автопарк подразделений Нацгвардии Украины. В перечне были микроавтобусы, пикапы и внедорожники.

Как говорится в сообщении "Стального Фронта" на ФБ-странице, эта партия техники обошлась в 20,7 млн гривен. Команда искала на вторичном рынке именно те модели, которые уже хорошо зарекомендовали себя во фронтовых условиях.

Чтобы машины были надежными и не подвели, механики Метинвеста усилили ходовую, добавили средства защиты и тому подобное.

Фото: Стальной Фронт

Теперь машины помогут эффективно спасать раненых, быстро перемещаться между позициями и подвозить личный состав, провизию, боеоприпасы или снаряжение.

В первой половине августа "Стальной фронт" передал в подразделения 157-й мехбригады 25 мотоциклов Spark SP300D-7. Эти двухколесные машины эндуро разрабатывались для бездорожья.

Здесь стоит 271-кубовый четырехтактный двигатель Zongshen PR300 мощностью 21 л.с. Его для езды в экстремальных условиях дополнили масляным охлаждением и радиатором, что поддерживают стабильную работу двигателя при больших нагрузках, помогают обеспечивать отличную динамику и максимальную скорость до 120 км/ч.

Фото: Стальной Фронт

В комплекте с этим силовым агрегатом идет 5-ступенчатая механическая коробка передач. Здесь стоят дисковые тормоза с гидравлическим приводом, обеспечивающие полный контроль на любом покрытии.

SP300D-7 оснащен внедорожными шинами Kenda K7101, багажником и защитой двигателя, что делает его готовым к любым приключениям. Благодаря телескопической передней вилке и маятниковой подвеске с моноамортизатором мотоцикл плавно преодолевает неровности дороги.

Электронная панель приборов хорошо просматривается даже в условиях слепящего солнца. Впереди стоит мощная LED фара, есть защита для рук и зарядное устройство USB, что повышает комфорт и функциональность.

Армейцы также получили большую партию ретрансляторов, станций управления дронами, а также инженерное оборудование для полевых укрытий, в т.ч. модульные блиндажные системы Trompa, кондиционеры, холодильники и морозильные лари, видеоочки и тому подобное.

Общая стоимость этого транша 157-й мехбригаде вместе мотоциклами и перечисленным оборудованием достигла почти 100 миллионов гривен.