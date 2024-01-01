В Украине наладили серийное производство антидронных сеток на американские танки

Практика показала хорошие результаты противодействия атакам беспилотников. Модернизированная защита сохранила уже не одну бронированную машину. Об этом со ссылкой на проверенные источники сообщает бельгийский специализированный ресурс Army Recognition.

Такие усовершенствования направлены на усиление защиты танков от вражеских дронов-камикадзе. На фото из социальной сети X показаны американские танки M1A1 Abrams украинской армии, оснащенные динамической броней (ERA) и верхними экранами. А на странице Метинвеста можно найти детальное описание нововведений для защиты техники.

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Угрозу для танков и бронемашин начали представлять беспилотные летательные аппараты (FPV) и дроны-камикадзе. Эти БпЛА могут нацеливаться на танки сверху и на менее защищенные зоны, такие как верхняя часть башни и моторная палуба, где броня тоньше. Способность дронов наносить удары с нетрадиционных углов делает их особенно опасными.

Разработанный и установленный стальной каркас вокруг башни стал важным элементом защиты машины и противодействия беспилотникам. Стальная клетка из сетчатых экранов действует как физический барьер для перехвата и нейтрализации этих воздушных угроз до того, как они достигнут жизненно важных компонентов танка.

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Упомянутые усовершенствования подчеркивают динамичный характер современной войны, в которой наступательные и оборонительные технологии постоянно развиваются. Профилактические мероприятия ВСУ отражают постоянную адаптацию к новым вызовам. Такая защита помогает защищать личный состав и технику и одновременно дает подсказки производителям танков M1A1 Abrams для разработки новых решений, повышающих живучесть современных боевых машин.

"Стальной Фронт" Рината Ахметова наладил серийное производство дополнительных защитных стальных экранов для танков Т-72 советского, Т-64 украинского и M1 Abrams американского производства. После проведения длительной и тщательной процедуры тестирования и испытания стальные экраны начали бесплатно поставляться ВСУ. Сейчас изготовлено и передано более 25 дополнительных систем защиты, из которых семь – для танков M1 Abrams.

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Стальные экраны противодействия FPV-дронам для танков – чисто украинский продукт. Все чертежи защитных экранов выполнялись с учетом специфики конструктивных особенностей каждого из видов танков. Общий вес конструкции экрана составляет до 430 кг.

В производстве противодронных стальных экранов одновременно задействовано 10-12 специалистов предприятия. Изготовление и монтаж экранов на один танк занимает до 12 часов рабочего времени.

Фото: Метинвест