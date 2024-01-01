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В Україні налагодили серійне виробництво антидронових сіток на американські танки

ЗСУ провели модернізацію власних танків та ввезених американських машин M1A1 Abrams. Для захисту техніки від безпілотників українські майстри самотужки закрили верхню частину машин звареними сітчастими екранами.
Європейці у захваті від українського ноу-хау по захисту танків - Auto24

ФОТО: Метінвест|

Сітчатий екран башти, вигляд збоку

Валентин Ожго
logo27 травня, 17:30
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Практика показала гарні результати протидії атакам безпілотників. Модернізований захист зберіг уже не одну броньовану машину. Про це з посиланням на перевірені джерела повідомляє бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition.

Такі вдосконалення спрямовані на посилення захисту танків від ворожих дронів-камікадзе. На фото з соціальної мережі X показано американські танки M1A1 Abrams української армії, оснащені динамічною бронею (ERA) і верхніми екранами. А на сторінці Метінвесту можна знайти детальний опис нововведень для захисту техніки.

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Загрозу для танків та бронемашин почали становити безпілотні літальні апарати (FPV) і дрони-камікадзе. Ці БпЛА можуть націлюватися на танки зверху та на менш захищені зони, такі як верхня частина башти та моторна палуба, де броня тонша. Здатність дронів завдавати ударів з нетрадиційних кутів робить їх особливо небезпечними.

Розроблений та встановлений сталевий каркас навколо вежі став важливим елементом захисту машини та протидії безпілотникам. Сталева клітка з сітчастих екранів діє як фізичний бар'єр, призначений для перехоплення та нейтралізації цих повітряних загроз до того, як вони досягнуть життєво важливих компонентів танка.

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Згадані вдосконалення підкреслюють динамічний характер сучасної війни, у якій наступальні та оборонні технології постійно розвиваються. Профілактичні заходи ЗСУ відображають постійну адаптацію до нових викликів. Такий захист допомагає захищати особовий склад і техніку і водночас дає підказки виробникам танків M1A1 Abrams для розробки нових рішень, що підвищать живучість сучасних бойових машин.

"Сталевий Фронт" Ріната Ахметова налагодив серійне виробництво додаткових захисних сталевих екранів для танків Т-72 радянського, Т-64 українського та M1 Abrams американського виробництва. Після проведення тривалої та ретельної процедури тестування й випробування сталеві екрани почали безплатно постачатися ЗСУ. Наразі виготовлено й передано понад 25 додаткових систем захисту, з яких сім – для танків M1 Abrams.

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Сталеві екрани протидії FPV-дронам для танків – суто український продукт. Усі креслення захисних екранів виконувалися з урахуванням специфіки конструктивних особливостей кожного з видів танків. Загальна вага конструкції екрана становить до 430 кг.

У виробництві протидронових сталевих екранів одночасно залучено 10-12 фахівців підприємства. Виготовлення та монтаж екранів на один танк займає до 12 годин робочого часу.

Фото: Метінвест

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