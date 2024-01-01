В Україні налагодили серійне виробництво антидронових сіток на американські танки

Практика показала гарні результати протидії атакам безпілотників. Модернізований захист зберіг уже не одну броньовану машину. Про це з посиланням на перевірені джерела повідомляє бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition.

Такі вдосконалення спрямовані на посилення захисту танків від ворожих дронів-камікадзе. На фото з соціальної мережі X показано американські танки M1A1 Abrams української армії, оснащені динамічною бронею (ERA) і верхніми екранами. А на сторінці Метінвесту можна знайти детальний опис нововведень для захисту техніки.

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Загрозу для танків та бронемашин почали становити безпілотні літальні апарати (FPV) і дрони-камікадзе. Ці БпЛА можуть націлюватися на танки зверху та на менш захищені зони, такі як верхня частина башти та моторна палуба, де броня тонша. Здатність дронів завдавати ударів з нетрадиційних кутів робить їх особливо небезпечними.

Розроблений та встановлений сталевий каркас навколо вежі став важливим елементом захисту машини та протидії безпілотникам. Сталева клітка з сітчастих екранів діє як фізичний бар'єр, призначений для перехоплення та нейтралізації цих повітряних загроз до того, як вони досягнуть життєво важливих компонентів танка.

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Згадані вдосконалення підкреслюють динамічний характер сучасної війни, у якій наступальні та оборонні технології постійно розвиваються. Профілактичні заходи ЗСУ відображають постійну адаптацію до нових викликів. Такий захист допомагає захищати особовий склад і техніку і водночас дає підказки виробникам танків M1A1 Abrams для розробки нових рішень, що підвищать живучість сучасних бойових машин.

"Сталевий Фронт" Ріната Ахметова налагодив серійне виробництво додаткових захисних сталевих екранів для танків Т-72 радянського, Т-64 українського та M1 Abrams американського виробництва. Після проведення тривалої та ретельної процедури тестування й випробування сталеві екрани почали безплатно постачатися ЗСУ. Наразі виготовлено й передано понад 25 додаткових систем захисту, з яких сім – для танків M1 Abrams.

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Сталеві екрани протидії FPV-дронам для танків – суто український продукт. Усі креслення захисних екранів виконувалися з урахуванням специфіки конструктивних особливостей кожного з видів танків. Загальна вага конструкції екрана становить до 430 кг.

У виробництві протидронових сталевих екранів одночасно залучено 10-12 фахівців підприємства. Виготовлення та монтаж екранів на один танк займає до 12 годин робочого часу.

Фото: Метінвест