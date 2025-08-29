У серпні Метінвест передав армійцям бусики, пікапи, позашляховики та мотоцикли

Понад три десятки автомобілів передали в автопарк підрозділів Нацгвардії України. В переліку були мікроавтобуси, пікапи та позашляховики.

Як йдеться у повідомленні "Сталевого Фронту" на ФБ-сторінці, ця партія техніки обійшлася у 20,7 млн гривень. Команда шукала на вторинному ринку саме ті моделі, які вже добре зарекомендували себе у фронтових умовах.

Щоб машини були надійними й не підвели, механіки Метінвесту підсилили ходову, додали засоби захист тощо.

Фото: Сталевий Фронт

Тепер машини допоможуть ефективно рятувати поранених, швидко переміщатись між позиціями та підвозити особовий склад, провізію чи спорядження.

У першій половині серпня "Сталевий фронт" передав у підрозділи 157-ї мехбригади 25 мотоциклів Spark SP300D-7. Ці двоколісні машини ендуро розроблялися для бездоріжжя.

Тут стоїть 271-кубовий чотиритактний двигун Zongshen PR300 потужністю 21 к.с. Його для їзди в екстремальних умовах доповнили олійним охолодженням та радіатором, що підтримують стабільну роботу двигуна при великх навантаженнях, допомагають забезпечувати відмінну динаміку та максимальну швидкість до 120 км/год.

Фото: Сталевий Фронт

В комплекті з цим силовим агрегатом йде 5-ступенева механічна коробка передач. Тут стоять дискові гальма з гідравлічним приводом, що забезпечують повний контроль на будь-якому покритті.

SP300D-7 оснащений позашляховими шинами Kenda K7101, багажником та захистом двигуна, що робить його готовим до будь-яких пригод. Завдяки телескопічній передній вилці та маятниковій підвісці з моноамортизатором мотоцикл плавно долає нерівності дороги.

Електронна панель приладів добре проглядається навіть в умовах сліпучого сонця. Попереду стоїть потужна LED фара, є захист для рук та зарядний пристрій USB, що підвищує комфорт та функціональність.

Армійці також отримали велику партію ретрансляторів, станцій керування дронами, а також інженерне обладнання для польових укриттів, в т.ч. модульні бліндажні системи Trompa, кондиціонери, холодильники та морозильні скрині, відеоокуляри тощо.

Загальна вартість цього траншу 157-й мехбригаді разом мотоциклами та перерахованим обладнанням сягнула майже 100 мільйонів гривень.