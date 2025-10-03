Як українська тендітна жінка керує кар'єрним самоскидом

Чарівна жінка разом з чоловіками водить велетенський кар'єрний самоскид серпантинами Ганнівського кар’єру, що входить до структури Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Як пише metinvest.media, велетенський автомобіль значно більший за звичайну вантажівку, але він в керуванні для неї легкий, піддатливий та слухняний.

Після демобілізація жінка спочатку працювала машиністкою компресорних установок на дільниці з обслуговування та ремонту об’єктів повітропостачання ЦТВШГ.

Паралельно закінчила Індустріальний фаховий коледж, де вивчала галузеве машинобудування і здобула спеціальність механіка. Але вже тоді Анна вирішила перейти на роботу водієм кар'єрної машини.

Водити самоскид кар'єрним "серпантином" значно складніше, ніж їхати фурою дорогами загального користування. Фото: сайт metinvest.media

В історії "Метінвесту" такого ще не було. Маючи за плечима чималий водійський стаж за кермом легкового автомобіля, Анна в автошколі здобула ще професійну освіту та отримала посвідчення на управління вантажівок за категорією С. Після цього вона все-таки вибила собі допуск на перепідготовку у престижному навчальному центрі ПівнГЗК.

Мотивація для переконання була залізна: поки чоловіки воюють, їх місця на законних підставах мають зайняти жінки. Отож, у навчальному центрі перед таким аргументом здалися й взяли жінку на перепідготовку. По суті це було нове навчання, оскільки нічого подібного у звичайній автошколі не проходять.

Відносно розмірів гігантського самоскида його водійка наче казкова Дюймовочка, але у тендітних руках Анни той монстр дуже покірний. Фото: сайт metinvest.media

"Я був здивований, адже за свою викладацьку практику я навчив майже 800 чоловіків, а тут уперше – жінка. У Анни Василівни дуже скрупульозний підхід до навчання. Вона ставила питання і до занять, і після. Дотепер ми підтримуємо зв’язок і я тішуся її успіхам", – розповідає викладач навчального центру Володимир Головченко.

Залишився задоволений навичками жінки на стажуванні і її наставник водій з Ганнівського кар’єру Олександр Житко. Його підопічна показала акуратну манеру їзди.

"Коли підіймаєшся до кабіни та сідаєш за кермо, то технологічний шлях і машину на ньому відчуваєш приблизно, як у звичайній автівці. Трохи довелося призвичаїтися до вібрації, бо маю невелику вагу. Хлопці сміялися, коли бачили, що я ледь дістаю до педалей. Але зараз все нормально, все вдається. Треба ж було втерти носа тим, хто не вірив у мене", – жартує Анна.

Анна Вавілкіна щозміни підіймається на свій капітанський місток. Фото: сайт metinvest.media

Анна приборкала велетенський 136-тонний кар’єрний самоскид шестиметрової висоти та семиметрової ширини. Вона вже понад два місяці працює самостійно.