Як виглядає найбільше автомобільне колесо в світі

Прорив у розробці та виготовлені гігантських скатів здійснила Linglong Tire. На її заводі в Лінглонг, провінція Цзілінь, 18 жовтня зійшов з потокової лінії новий компонент для кар'єрних машин.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці Linglong Tire, виготовлена шина класифікується як радіальна з розміром 59/80R63. Це – власна розробка і на цей продукт вже відкрито замовлення.

Нам і не снилося

Лінія прокату 59/80R63 свідчить про те, що Linglong офіційно стала однією з небагатьох компаній у світі, яка може виробляти 63-дюймові гігантські шини.

Найближчий до такої розмірної величини лише Bridgestone 50/80R57, але там 57-дюмові шини, що трохи менші.

Якщо порівнювати, то висота колеса 59/80R63 дістане майже до сталі другого поверху "хрущовки". Фото: Linglong

Китайське колесо діаметром понад 4 метри та вагою за 6 тонн наразі є найбільшим шинним продуктом у світі. В основному таке "взуття" виробляється для гігантських кар'єрних самоскидів на родовищах відкритого типу.

В номенклатурі українського виробника шин був один зразок гуми для спецтехніки 42-дюмового розміру, але це надто далеко до 63-дюймової китайської радіалки.

З розрахунку на "кар'єристів"

У Linglong розповіли, що нові шини відповідають суворим умовам навколишнього середовища складного та високоінтенсивного використання в районах видобутку корисних копалин.

Гігантські колеса адаптовані під кар'єрні самоскиди вантажністю понад 100 тонн. В основному вони розраховані на техніку іноземного виробництва, оскільки подібного транспорту в Китаї ще немає.

Там є самоскид WTW 220E вантажністю 220 тонн. Однак той шестиколісний "кар'єрист" від Wuhan Sanjiang має значно менший шинний розмір. Так що висновок один – шина робилася в першу чергу для таких гігантів як Caterpillar 797 та Komatsu 980.

Новий рекорд шини-велетня став чудовим подарунком до 50-річчя виробничої діяльності Linglong. Фото: Linglong

За ціною китайці не женуться, але задарма не продадуть

Про ціну нічого не сказано, але є велика ймовірність, що вартість такої шини буде значно меншою від подібної продукції конкурентів.

З таким цінником на світовому ринку просувати шину буде легше. Тим паче, що вагомі підстави для такого прориву уже є.

З високонасиченим малюнком

Експерти ithome.com зазначають, що шина має дизайн з високонасиченим малюнком у поєднанні зі структурою канавки для розсіювання тепла різної ширини та процесом вулканізації з наднизькою температурою. Це не лише покращує ефективність розсіювання тепла, але й значно підвищує стійкість до різання та довговічність суміші.

Окрім цього, таке виконання протектор та потужних боковин ефективно впливає на збільшення терміну служби шини в екстремальних робочих умовах.