Украинская самоходка 2С22 "Богдана" вышла на европейский рынок

Разработанная под стандарт НАТО 155-мм самоходная пушка 2С22 “Богдана” изготавливается в объемах до 30 единиц в месяц.

Читайте также Сколько стоит украинская САУ "Богдана" и другие 155-мм самоходные гаубицы: инфографика

Как рассказывает Army Recognition, пушечная 28-тонная колесница на шасси Tatra T815-7 8х8 со стволом 52-го калибра поражает цели на расстоянии 41,3 км. Благодаря полностью бронированной кабине и интегрированным системам управления огнем, она оптимизирована для быстрого развертывания, короткого времени реагирования и живучести под контрбатарейным огнем.

Ее экипаж из пяти человек размещается в двухрядной кабине. За считанные минуты пушка приводится им в боевое состояние. Имея в боекомплекте 20 боеприпасов, расчет доводит скорострельность до 4-6 выстрелов в минуту.

Самоходная пушка не случайно стоит рядом с техникой другого отечественного производителя: новая бронекабина изготовлена компанией "Украинская Бронетехника". Фото: Украинская бронетехника

Хорошо обученный экипаж за четыре минуты использует боекомплект и за минуту-полторы снимается с позиции для избежания вражеского ответного удара.

После 9000 выстрелов ствол пушки подлежит замене, что соответствует стандартам таких же пушек других производителей.

Читайте также Сколько новеньких САУ "Богдана" пополняет ряды ВСУ ежемесячно

Как отмечают эксперты упомянутого ресурса, присутствие "Богданы" на MSPO 2025 знаменует собой больше, чем просто демонстрацию продукции. Оно сигнализирует о трансформации. Поэтому Украина превращает уроки поля боя в ощутимые рыночные возможности, непосредственно отвечающие на вызовы современной войны.

Самоходка 2С22 "Богдана" на боевом марше. Скриншот: Авто24

Нынешним летом производитель зарегистрировал международный (WO) патент на промышленный образец самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана". Патент подан по процедуре Patent Cooperation Treaty (PCT) – договора, который позволяет заявителю получить патент на изобретение одновременно во многих странах.

В патентной документации САУ "Богдана" представлена на новом шасси Tatra T815-7 8х8 в полной конфигурации.