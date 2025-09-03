Українська самохідка 2С22 "Богдана" вийшла на європейський ринок

Розроблена під стандарт НАТО 155-мм самохідна гармата 2С22 "Богдана" виготовляється в обсягах до 30 одиниць на місяць.

Читайте також Скільки коштує українська САУ "Богдана" та інші 155-мм самохідні гаубиці: інфографіка

Як розповідає Army Recognition, гарматна 28-тонна колісниця на шасі Tatra T815-7 8х8 зі стволом 52-го калібру вражає цілі на відстані 41,3 км. Завдяки повністю броньованій кабіні та інтегрованим системам управління вогнем, вона оптимізована для швидкого розгортання, короткого часу реагування та живучості під контрбатарейним вогнем.

Її екіпаж з п'яти осіб розміщується у дворядній кабіні. За лічені хвилини гармата приводиться ним у бойовий стан. Маючи в боєкомплекті 20 боєприпасів, розрахунок доводить швидкострільність до 4-6 пострілів на хвилину.

Самохідна гармата не випадково стоїть поряд з технікою іншого вітчизняного виробника: нова бронекабіна виготовлена компанією "Українська Бронетехніка". Фото: Українська бронетехніка

Добре навчений екіпаж за чотири хвилини використовує боєкомплект і за хвилину-півтори знімається з позиції для уникнення ворожого удару у відповідь.

Після 9000 пострілів ствол гармати підлягає заміні, що відповідає стандартам таких же гармат інших виробників.

Читайте також Скільки новеньких САУ "Богдана" поповнює лави ЗСУ щомісяця

Як зазначають експерти згаданого ресурсу, присутність "Богдани" на MSPO 2025 знаменує собою більше, ніж просто демонстрацію продукції. Вона сигналізує про трансформацію. Відтак Україна перетворює уроки поля бою на відчутні ринкові можливості, що безпосередньо відповідають на виклики сучасної війни.

Самохідка 2С22 "Богдана" на бойовому марші. Скриншот: Авто24

Нинішнього літа виробник зареєстрував міжнародний (WO) патент на промисловий зразок самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана". Патент подано за процедурою Patent Cooperation Treaty (PCT) – договору, який дозволяє заявнику отримати патент на винахід одночасно в багатьох країнах.

У патентній документації САУ «Богдана» представлена на новому шасі Tatra T815-7 8х8 у повній конфігурації.