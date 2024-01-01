Украинские американцы пригнали караван "скорых" и внедорожников

Как говорится в сообщении на ФБ-странице спецпредставителя УККА Андрея Футея, приобретено и перегнано 16 карет скорой медицинской помощи, а остальные машины – внедорожники. Каких производителей пригнали медицинские кареты, какого класса и технического состояния не сообщается. На сайте Конгресса ukrainianworldcongress.org констатируется лишь количество – 22 машины.

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Из небольшого количества фотоснимков просматриваются автомобили Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic, Range Rover Sport, Isuzu Trooper. Очевидно, техника приобретена в Европе. Такой вывод можно сделать из тех же фотографий: на одной из машин (Mercedes-Benz Vito) просматриваются французские регистрационные номера.

Фото: Andriy Futey

В состав делегации вошли упомянутый выше третий вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) и специальный представитель УККА по вопросам Украины Андрей Футей и исполнительный директор Национального представительства УККА Тамара Алексей.

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В рамках поездки, во время которой собирали и доставляли купленные машины, Футей и Алексей посетили Бельгию, Германию, Польшу. В целом делегация преодолела 760 километров по Европе, рассказал Футей.

Фото: Tamara Olexy

Куда именно доставлены машины или кому они добрались, пока не сообщается.