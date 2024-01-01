Українські американці пригнали караван "швидких" та позашляховиків

Як йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці спецпредставника УККА Андрія Футея, придабано й перегнано 16 карет швидкої медичної допомоги, а решта машин – позашляховики. Яких виробників пригнали медичні карети, якого класу та технічного стану не повідомляється. На сайті Конгресу ukrainianworldcongress.org констатується лише кількість – 22 машини.

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З невеликої кількості фотознімків проглядаються автомобілі Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic, Range Rover Sport, Isuzu Trooper. Вочевидь, техніка придбана у Європі. Такий висновок можна зробити з тих же світлин: на одній із машин (Mercedes-Benz Vito) проглядаються французькі реєстраційні номери.

Фото: Andriy Futey

До складу делегації увійшли згаданий вище третій віцепрезидент Світового Конгресу Українців (СКУ) та спеціальний представник УККА з питань України Андрій Футей та виконавча директорка Національного представництва УККА Тамара Олексій.

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У рамках поїздки, під час якої збирали й доставляли куплені автівки, Футей та Олексій відвідали Бельгію, Німеччину, Польщу. Загалом делегація подолала 760 кілометрів Європою, розповів Футей.

Фото: Tamara Olexy

Куди саме доставлено автівки чи кому вони дісталися, поки що не повідомляється.