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Украинские АЗС начали выдавать чеки нового образца

АЗС перешли на новые чеки, как того требует приказ Минфина. Законность таких действий оказалась под вопросом поскольку АЗС начали использовать РРО, версии программного обеспечения которых не внесены в Государственный реестр РРО.
На АЗС начали выдавать чеки нового образца - Auto24

АЗС начали выдавать новые чеки

Евгений Гудущан
logo3 марта, 20:20
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Сети автозаправочных станций перешли на выдачу расчетных документов (фискальных чеков), новых по форме и содержанию, с 1 марта. Об этом enkorr сообщили опрошенные представители национальных и региональных сетей.

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"Мы перешли на чеки нового образца до 1-го числа. Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в одной из крупных национальных сетей.

"На большинстве своих АЗС успели. Где не успели - дорабатывали 1-го числа, не начиная реализацию", - рассказал представитель региональной сети.

О том, что большинство сетей выдают чеки по новой форме, сообщила нардеп и экс-глава "налогового" комитета Верховной Рады Нина Южанина.

"28 февраля и 1 марта специально приобрели топливо на 9 АЗС, работающих под разными брендами (ОККО, WOG, SOCAR, SHELL, AMIC, "БАРС", "БРСМ", UPG и KLO). 8 АЗС выдают фискальные чеки по новой форме, 1 АЗС – по старой, но по словам менеджеров, обновления на АЗС сети продолжаются, до этой АЗС просто еще не дошла очередь", - написала нардеп на своей странице в соцсети.

Однако она убеждена, что выполняя требования приказа Минфина о новой форме фискального чека, АЗС пошли на нарушение закона, поскольку начали использовать РРО, версии программного обеспечения которых не внесены в Государственный реестр РРО.

На ее взгляд, налоговая служба, получив первые фискальные чеки по новой форме, должна была бы принудительно отменить регистрацию РРО, выдающего чеки по новой форме, из-за несоответствия версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенной в Государственный реестр РРО.

"Так кого привлекут к ответственности? Тех, кто выдал чек по старой форме? Или тех, кто в нарушение закона обновил РРО до версий, которых нет в Госреестре РРО? Или всех – каждого за свое нарушение?" - задает вопрос Южанина.

При этом следует заметить, что нарушение порядка проведения расчетов грозит не только штрафами, но и потерей лицензий.

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Сегодня налоговая служба Украины на своем сайте решила напомнить об основаниях, при которых орган лицензирования может прекратить в частности действие лицензии на право розничной продажи алкогольных напитков и/или табачных изделий, горючего.

Среди них - отсутствие фискальных чеков. Поэтому налоговики призвали рынок не допускать нарушений порядка проведения расчетов и "использовать только те кассовые аппараты (РРО/ПРРО), которые формируют и передают расчетные документы в соответствии с законодательством".

Напомним, согласно приказу Министерства финансов Украины с 1 марта 2025 года в Украине была внедрена новая форма фискальных чеков. Между тем протокол передачи данных, утвержденный во исполнение приказа Минфина Нацбанком и налоговой службой, был обнародован только 19 февраля, то есть за 10 дней до дедлайна. Этого времени крайне недостаточно даже для физического перепрограммирования кассовых аппаратов, а тем более для внесения новой версии РРО в реестр кассовых аппаратов, что может занять несколько месяцев.

#Новости #Aвтобизнес #Законодательство #Топливо