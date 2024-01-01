Украинские АЗС начали выдавать чеки нового образца

Сети автозаправочных станций перешли на выдачу расчетных документов (фискальных чеков), новых по форме и содержанию, с 1 марта. Об этом enkorr сообщили опрошенные представители национальных и региональных сетей.

Читайте также: Работа всех АЗС с 1 марта может быть приостановлена

"Мы перешли на чеки нового образца до 1-го числа. Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в одной из крупных национальных сетей.

"На большинстве своих АЗС успели. Где не успели - дорабатывали 1-го числа, не начиная реализацию", - рассказал представитель региональной сети.

О том, что большинство сетей выдают чеки по новой форме, сообщила нардеп и экс-глава "налогового" комитета Верховной Рады Нина Южанина.

"28 февраля и 1 марта специально приобрели топливо на 9 АЗС, работающих под разными брендами (ОККО, WOG, SOCAR, SHELL, AMIC, "БАРС", "БРСМ", UPG и KLO). 8 АЗС выдают фискальные чеки по новой форме, 1 АЗС – по старой, но по словам менеджеров, обновления на АЗС сети продолжаются, до этой АЗС просто еще не дошла очередь", - написала нардеп на своей странице в соцсети.

Однако она убеждена, что выполняя требования приказа Минфина о новой форме фискального чека, АЗС пошли на нарушение закона, поскольку начали использовать РРО, версии программного обеспечения которых не внесены в Государственный реестр РРО.

На ее взгляд, налоговая служба, получив первые фискальные чеки по новой форме, должна была бы принудительно отменить регистрацию РРО, выдающего чеки по новой форме, из-за несоответствия версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенной в Государственный реестр РРО.

"Так кого привлекут к ответственности? Тех, кто выдал чек по старой форме? Или тех, кто в нарушение закона обновил РРО до версий, которых нет в Госреестре РРО? Или всех – каждого за свое нарушение?" - задает вопрос Южанина.

При этом следует заметить, что нарушение порядка проведения расчетов грозит не только штрафами, но и потерей лицензий.

Читайте также: Суд арестовал только что проданные 245 АЗС группы "Приват"

Сегодня налоговая служба Украины на своем сайте решила напомнить об основаниях, при которых орган лицензирования может прекратить в частности действие лицензии на право розничной продажи алкогольных напитков и/или табачных изделий, горючего.

Среди них - отсутствие фискальных чеков. Поэтому налоговики призвали рынок не допускать нарушений порядка проведения расчетов и "использовать только те кассовые аппараты (РРО/ПРРО), которые формируют и передают расчетные документы в соответствии с законодательством".

Напомним, согласно приказу Министерства финансов Украины с 1 марта 2025 года в Украине была внедрена новая форма фискальных чеков. Между тем протокол передачи данных, утвержденный во исполнение приказа Минфина Нацбанком и налоговой службой, был обнародован только 19 февраля, то есть за 10 дней до дедлайна. Этого времени крайне недостаточно даже для физического перепрограммирования кассовых аппаратов, а тем более для внесения новой версии РРО в реестр кассовых аппаратов, что может занять несколько месяцев.