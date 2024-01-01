Українські АЗС почали видавати чеки нового зразка

З початку березня мережі автозаправних станцій перейшли на видачу розрахункових документів (фіскальних чеків), нових за формою і змістом. Про це enkorr повідомили опитані представники національних і регіональних мереж.

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"Ми перейшли на чеки нового зразка до 1-го числа. Наразі все працює у штатному режимі", — повідомили в одній із великих національних мереж.

"На більшості своїх АЗС встигли. Де не встигли — доопрацьовували 1-го числа, не починаючи реалізацію", — розповів представник регіональної мережі.

Про те, що більшість мереж видають чеки за новою формою, повідомила нардеп і ексголова "податкового" комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

"28 лютого й 1 березня спеціально придбали пальне на 9 АЗС, що працюють під різними брендами (ОККО, WOG, SOCAR, SHELL, AMIC, "БАРС", "БРСМ", UPG і KLO). 8 АЗС видають фіскальні чеки за новою формою, 1 АЗС – за старою, але зі слів менеджерів, оновлення на АЗС мережі тривають, до цієї АЗС просто ще не дійшла черга", — написала нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

Однак вона переконана, що виконуючи вимоги наказу Мінфіну щодо нової форми фіскального чека, АЗС пішли на порушення закону, оскільки почали використовувати РРО, версії програмного забезпечення яких не внесені до Державного реєстру РРО.

На її погляд, податкова служба, отримавши перші фіскальні чеки за новою формою, мала б примусово скасувати реєстрацію РРО, що видає чеки за новою формою, через невідповідність версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включеній до Державного реєстру РРО.

"То кого притягнуть до відповідальності? Тих, хто видав чек за старою формою? Чи тих, хто в порушення закону оновив РРО до версій, яких немає в Держреєстрі РРО? Чи усіх – кожного за своє порушення?" — ставить питання Южаніна.

При цьому слід зауважити, що порушення порядку проведення розрахунків загрожує не лише штрафами, а й втратою ліцензій.

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Сьогодні податкова служба України на своєму сайті вирішила нагадати про підстави, за яких орган ліцензування може припинити зокрема дію ліцензії на право роздрібного продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, пального.

Серед них — відсутність фіскальних чеків. Тому податківці закликали ринок не допускати порушень порядку проведення розрахунків і "використовувати тільки ті касові апарати (РРО/ПРРО), які формують і передають розрахункові документи відповідно до законодавства".

Нагадаємо, згідно з наказом Міністерства фінансів України з 1 березня 2025 року в Україні була впроваджено нову форму фіскальних чеків. Тим часом протокол передачі даних, затверджений на виконання наказу Мінфіну Нацбанком і податковою службою, було оприлюднено лише 19 лютого, тобто за 10 днів до дедлайну. Цього часу вкрай недостатньо навіть для фізичного перепрограмування касових апаратів, а тим більше для внесення нової версії РРО у реєстр касових апаратів, що може зайняти кілька місяців.