Украинские экскаваторы на миллион долларов отправляется в прифронтовые зоны

Технику за собственные средства от бизнеса законтрактовал пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко. Об этом он под финиш рабочего дня пятницы, 8 ноября, сообщил на своей странице Facebook.

Экскаваторы-погрузчики общей стоимостью 1 000 000 долларов в ближайший день-другой отправятся в прифронтовые и фронтовые зоны. Там сегодня большая потребность в сооружении оборонительных рубежей.

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Все машины уже расписаны по целевому направлению в подразделения по предварительным заявкам. Они получат версию BL105. Их основное визуальное отличие от модели BL75 в том, что здесь одноразмерные колеса спереди и сзади.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

Такая ходовая конфигурация дает преимущества в управлении. Здесь несколько режимов поворота, начиная от передней колесной пары в классическом повороте. При необходимости оператор может включить в поворот заднюю колесную пару – в ту же сторону, что и передние колеса, или в противоположную сторону.

При необходимости оператор может осуществлять подъезд к операционной точке диагональным ходом – так называемым крабовым ходом. Такого режима модель ТДС BL75, что также поставляться в боевые подразделения, не получила.

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Обе модели имеют практически одинаковый силовой потенциал – 135 л.с. у "сто пятого" экскаватора-погрузчика и на 10 л.с. меньше у "семьдесят пятой". А вот ковш экскавации у них одинаковый – 0,3 кубометра, чего не скажешь о фронтальном ковше: у BL105 имеет объем 1,25 м куб, а у BL75 он немного меньше – однокубовый.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

В любом случае обе модели на строительстве окопов, блиндажей, капониров и других фортификационных сооружений или любых других хозяйственных работ пользуются большим спросом.