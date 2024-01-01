Українські екскаватори на мільйон доларів відправляються у прифронтові зони

Техніку за власні кошти від бізнесу законтрактував п'ятий Президент України, народний депутат Петро Порошенко. Про це він під фініш робочого дня п’ятниці, 8 листопада, повідомив на своїй сторінці Facebook.

Екскаватори-навантажувачі загальною вартістю 1 000 000 доларів в найближчий день-другий відправляться у прифронтові та фронтові зони. Там сьогодні велика потреба у спорудженні оборонних рубежів.

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Усі машини уже розписано за цільовим направленням в підрозділи за попередніми заявками. Вони отримають версію BL105. Їх основна візуальна відмінність від моделі BL75 в тому, що тут однорозмірні колеса попереду та позаду.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

Така ходова конфігурація дає переваги в управлінні. Тут кілька режимів повороту, починаючи від передньої колісної пари у класичному повороті. При потребі оператор може включити в режим повороту задню колісну пару – в той же бік, що і передні колесі, чи у протилежний бік.

За необхідності оператор може здійснювати під’їзд до операційної точки діагональним ходом – так званим крабовим ходом. Такого режиму модель ТДС BL75, що також постачатися у бойові підрозділи, не отримала.

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Обидві моделі мають практично однаковий силовий потенціал – 135 к.с. у "сто п’ятого" екскаватора-навантажувача і на 10 к.с. менше у "сімдесятп’ятки". А ось ківш екскавації у них однаковий – 0,3 кубометра, чого не скажеш про фронтальний ківш: у BL105 має об’єм 1,25 м куб, а у BL75 він трохи менший – однокубовий.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

У будь-якому разі обидві моделі на будівництві окопів, бліндажів, капонірів та інших фортифікаційних споруд чи будь-яких інших господарчих робіт мають великий попит.