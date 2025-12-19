Укр
Украинские перевозчики должны изменить маршруты движения в Румынию и Турцию

Автодорога М-15 Одесса - Рени до молдавской границы в районе села Маяки остается закрытой в обоих направлениях. Там не работает несколько пропускных пунктов на Молдову и Румынию.
Из-за поврежденного "шахедом" моста дорога в Измаил заблокирована - Auto24

Мост через Днестр в селе Маяки до вражеских ударов

Фактического из-за удара россиян и повреждения моста заблокирован подъезд к ряду пунктов пропуска на границе. По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, запрет касается всех транспортных средств.

К каким пунктам пропуска доезд прекратился

"Паланка – Маяки – Удобное"
"Рени – Джурджулешты"
"Табаки – Мирное"
"Виноградовка – Вулканешты"
"Староказачье – Тудора"
"Новые Трояны – Чадыр Лунга"
"Орловка – Исакча"
"Долинское"
"Железнодорожное"
"Лесное"
"Августовское"
"Малоярославец".

Куда лучше ехать

Распространены рекомендации об использовании альтернативных маршрутов. Из-за упомянутых обстоятельств водителям советуют по возможности выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой уже фиксируется рост транспортного потока, поэтому пропуск лиц и транспорта осуществляется с привлечением усиленных нарядов.

Для оперативного реагирования усилено взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова.

Что предлагает Google Maps

На сайте "Радио Свобода" появилась схема объездного маршрута из Кишинева в Одессу и наоборот. Отмечается, что самый быстрый объездной маршрут, предложенный Google Maps после закрытия пограничных переходов между Республикой Молдова и Украиной в районе Паланка, длится почти 10 часов и длиной 700 километров.

Что это за мост

Согласно еще довоенной тендерной документации на ремонт, мост на 41-м километре трассы Одесса – Рени в месте пересечения реки Днестр возле села Маяки имеет длину 225,7 метра.

Переправа двухполосная общей шириной 12,94 метра, с обеих сторон созданы обособленные пешеходные зоны.

Это был добротный мост, который обеспечивал связь с южной частью Одесской области. Фото: Одесский курьер

