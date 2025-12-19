Українські перевізники повинні змінити маршрути руху в Румунію та Туреччину

ФОТО: Одеський кур'єр|
Міст через Дністер в селі Маяки до ворожих ударів
Фактичного через удар росіян та пошкодження мосту заблоковано доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні. За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, заборона стосується всіх транспортних засобів.
До яких пунктів пропуску доїзд припинився
"Паланка – Маяки – Удобне"
"Рені – Джурджулешти"
"Табаки – Мирне"
"Виноградівка – Вулканешти"
"Старокозаче – Тудора"
"Нові Трояни – Чадир Лунга"
"Орлівка – Ісакча"
"Долинське"
"Залізничне"
"Лісне"
"Серпневе"
"Малоярославець".
Куди краще їхати
Поширено рекомендації про використання альтернативних маршрутів. Через згадані обставини водіям радять за можливості обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою вже фіксується зростання транспортного потоку, тож пропуск осіб і транспорту здійснюється із залученням посилених нарядів.
Для оперативного реагування посилено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова.
Що пропонує Google Maps
На сайті "Радіо Свобода" з'явилася схема об'їзного маршруту з Кишинева до Одеси і навпаки. Зазначається, що найшвидший об'їзний маршрут, запропонований Google Maps після закриття прикордонних переходів між Республікою Молдова та Україною в районі Паланка, триває майже 10 годин і має довжину 700 кілометрів.
Що це за міст
Згідно ще довоєнної тендерної документації на ремонт, міст на 41-му кілометрі траси Одеса – Рені в місці перетину річки Дністер біля села Маяки має довжину 225,7 метра.
Переправа двосмугова загальною шириною 12,94 метра, з обох боків створено відокремлені пішохідні зони.
Це був добротний міст, який забезпечував звʼязок з південною частиною Одеської області. Фото: Одеський кур'єр