Українські перевізники повинні змінити маршрути руху в Румунію та Туреччину

Фактичного через удар росіян та пошкодження мосту заблоковано доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні. За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, заборона стосується всіх транспортних засобів.

До яких пунктів пропуску доїзд припинився

"Паланка – Маяки – Удобне"

"Рені – Джурджулешти"

"Табаки – Мирне"

"Виноградівка – Вулканешти"

"Старокозаче – Тудора"

"Нові Трояни – Чадир Лунга"

"Орлівка – Ісакча"

"Долинське"

"Залізничне"

"Лісне"

"Серпневе"

"Малоярославець".

Куди краще їхати

Поширено рекомендації про використання альтернативних маршрутів. Через згадані обставини водіям радять за можливості обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою вже фіксується зростання транспортного потоку, тож пропуск осіб і транспорту здійснюється із залученням посилених нарядів.

Для оперативного реагування посилено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова.

Що пропонує Google Maps

На сайті "Радіо Свобода" з'явилася схема об'їзного маршруту з Кишинева до Одеси і навпаки. Зазначається, що найшвидший об'їзний маршрут, запропонований Google Maps після закриття прикордонних переходів між Республікою Молдова та Україною в районі Паланка, триває майже 10 годин і має довжину 700 кілометрів.

Що це за міст

Згідно ще довоєнної тендерної документації на ремонт, міст на 41-му кілометрі траси Одеса – Рені в місці перетину річки Дністер біля села Маяки має довжину 225,7 метра.

Переправа двосмугова загальною шириною 12,94 метра, з обох боків створено відокремлені пішохідні зони.

Це був добротний міст, який забезпечував звʼязок з південною частиною Одеської області. Фото: Одеський кур'єр