Украинские военные будут отрабатывать боевые навыки на тренажере M2 Bradley

Нововведение позволяет развивать курсантам основы управления без использования БМП, поскольку учебная езда на тренажере не требует затрат на топливо и бережет ресурс техники, пишет АрмияInform.

Ранее наши бойцы проходили учебные курсы в Европе, хотя Вооруженные Силы Украины уже полным ходом использовали боевую машину пехоты M2 Bradley. Теперь это можно осуществлять в "домашних" условиях.

По словам директора фирмы-разработчика и производителя тренажеров Николай Саламаха, "на принятие решения о разработке тренажера M2 Bradley ушел год. Он имитирует реальные условия работы внутри БМП".

"Когда приходилось обучать курсантов на реальной БМП, ошибки иногда стоили слишком дорого. С помощью тренажера ошибки при вождении, при запуске и так далее существенно экономим время и моторесурс боевых машин", – отмечает один из инструкторов учебного центра.

Поэтому тренажер обеспечивает динамическую подготовку механика-водителя в полном объеме. В перспективе компания планирует сделать тренажер для наводчика-оператора и командира.

Разработчики вывели алгоритм имитации только тех систем, что есть в технике, которая воюет в Украине. Ведь немало иностранных разработок в отправленных в Украину машинах отсутствуют. В первую очередь это "электронное поле боя" и система опроса на поле боя Blue Force - наземный вариант системы "свой-чужой".

Сейчас тренажер совершенствуется. В новой версии он будет еще лучше имитировать все процессы. Разработчики отрабатывают программное обеспечение, идет "вылавливание" недостатков в действующих программах.