В Укравтодоре говорят о безумной нехватке рабочих рук. Работники, возвратившиеся из-за пандемии, могут пригодиться.

Похоже, сложности с выездом работников за границу имеют под собой основания. Государственная политика направлена на то, чтобы оставить "рабочие руки" в Украине. Правда, делается это совсем не рыночными методами, связанными с повышением зарплат до европейского уровня.

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Желающих работать за 10-15 гривен найти трудно, но чиновники все же надеются, что те, кто из-за карантина потерял работу или не может выехать на заработки за границу, согласится наконец принять участие в проекте "Большая стройка".

Всего для восстановления украинских дорог планируется привлечь 38 тысяч "дорожных специалистов". Кроме того понадобится около 120 тысяч "специалистов сопутствующих отраслей".

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