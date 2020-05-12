В Укравтодорі кажуть про шалену нестачу робочих рук. Заробітчани, повернуті через пандемію, можуть стати у нагоді.

Схоже, складності з виїздом заробітчан закордон мають під собою підґрунтя. Державна політика спрямована на те, аби залишити “робочі руки” в Україні. Що правда робиться це зовсім не ринковими методами, пов’язаними з підвищенням зарплат до європейського рівня.

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Охочих працювати за 10-15 гривень знайти важко та чиновники все ж сподіваються, що ті хто через карантин втратив роботу, або не може виїхати на заробітки за кордон, погодиться нарешті прийняти участь у проекті “Велике будівництво”.

Загалом для відновлення українських доріг планується залучити 38 000 “дорожніх спеціалістів”. Крім того знадобиться близько 120 000 “фахівців супутніх галузей”.

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