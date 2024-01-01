Украинскиие перевозчики имеют год для интеграции в европейские стандарты: закон принят

Новый закон существенно усложняет доступ к рынку перевозок. Под лозунгом гармонизации законодательства с ЕС вводятся новые требования к частным предприятиям, предоставляющих услуги по международным перевозкам.

О принятии закона депутатами написал заместитель министра в Министерство развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

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Новое в правилах лицензирования:

Лицензию смогут получить только компании с "хорошей" репутацией – без серьезных нарушений или санкций за тяжкие преступления в сфере автомобильных перевозок.

Вводятся соответствующие финансовые требования для перевозчиков – гарантии или страхование.

Работать компания должна с профессиональными людьми – речь о менеджерах-управителях в компаниях перевозчиков.

"Для систематизации информации о перевозчике будет использоваться Единый комплекс информационных систем безопасности автомобильного транспорта. Это позволит развивать цифровые услуги для перевозчика и в дальнейшем", – отметил Сергей Деркач.

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Новые правила заработают через год после подписания законопроекта, поэтому у перевозчиков есть время подготовиться.