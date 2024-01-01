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Українські перевізники мають рік для інтеграції у європейські стандарти: закон прийнято

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4560, який нібито наближає транспортний сектор та вітчизняний ринок міжнародних перевезень до правил ЄС.
Прийнято закон про інтеграцію перевізників в європейські стандарти: що нового - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Ліцензію зможуть отримати лише компанії з "доброю" репутацією

Валентин Ожго
logo27 березня, 15:36
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Новий закон суттєво ускладнює доступ до ринку перевезень. Під гаслом гармонізації законодавства з ЄС запроваджуються нові вимоги до приватних підприємств, що надають послуги з міжнародних перевезень.

Про ухвалення закону депутатами написав заступник міністра в Міністерство розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

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Нове у правилах ліцензування:

  • Ліцензію зможуть отримати лише компанії з "доброю" репутацією – без серйозних порушень чи санкцій за тяжкі злочини у сфері автомобільних перевезень.
  • Запроваджуються відповідні фінансові вимоги для перевізників – гарантії чи страхування.
  • Працювати компанія має з професійними людьми – мова про менеджерів-управителів в компаніях перевізників.

"Для систематизації інформації про перевізника буде використовуватись Єдиний комплекс інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту. Це дозволить розвивати цифрові послуги для перевізника і надалі", – зазначив Сергій Деркач.

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Нові правила запрацюють через рік після підписання законопроєкту, тож у перевізників є час підготуватись.

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