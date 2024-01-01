Українські перевізники мають рік для інтеграції у європейські стандарти: закон прийнято

Новий закон суттєво ускладнює доступ до ринку перевезень. Під гаслом гармонізації законодавства з ЄС запроваджуються нові вимоги до приватних підприємств, що надають послуги з міжнародних перевезень.

Про ухвалення закону депутатами написав заступник міністра в Міністерство розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

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Нове у правилах ліцензування:

Ліцензію зможуть отримати лише компанії з "доброю" репутацією – без серйозних порушень чи санкцій за тяжкі злочини у сфері автомобільних перевезень.

Запроваджуються відповідні фінансові вимоги для перевізників – гарантії чи страхування.

Працювати компанія має з професійними людьми – мова про менеджерів-управителів в компаніях перевізників.

"Для систематизації інформації про перевізника буде використовуватись Єдиний комплекс інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту. Це дозволить розвивати цифрові послуги для перевізника і надалі", – зазначив Сергій Деркач.

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Нові правила запрацюють через рік після підписання законопроєкту, тож у перевізників є час підготуватись.