Водій волинської фури зупинив у Словаччині рух потягів та автівок

Інцидент стався поблизу міста Нижній Грабовець на трасі II/554. Як повідомляє поліція Пряшівського краю, магістральний тягач Renault Magnum тягнув напівпричіп з 20-футовим контейнером.

Сам тягач під стелею пройшов, хоча отримав пробоїну в даху, є видимі деформації шасі. А ось його вантаж в габарит по висоті взагалі не вписався. Ймовірно, швидкість була високою.

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Оскільки висота контейнера виявилася для шляхопроводу критичною, то від зіткнення з бетонною плитою напівпричіп просто зірвало з сідла тягача й відкинуло трохи назад. У контейнера – сильні вм'ятини.

Шляхопровід від того струсу зазнав зміщення. Залізничну колію вигнуло, що унеможливлює рух потягів по таких рейках. Рух автотранспорту під шляхопроводом та потягів на ньому призупинилися на деякий час.

Проведене обстеження водія на вживання заборонених речовин дало негативний результат – алкоголю та наркотичних речовин не виявлено.

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За попередніми висновками поліції, "водій виявив крайню неуважність, вирішується питання про подальшу відповідальність та штрафи".

Він проігнорував знак обмеження висоти 3,4 м. Не побачити його він просто не міг. Не виключено, що водій понадіявся на знамените "може, й проскочу".

У повідомленні поліції не вказується реєстраційна належність фури, передній номер навмисно закрито піксельними плямами. Однак задній номер – чистий. При збільшенні фото номер чудово зчитується – з Волинської області.

Фото: поліція Пряшівського краю