Водитель волынской фуры остановил в Словакии движение поездов и автомобилей

Инцидент произошел вблизи города Нижний Грабовец на трассе II/554. Как сообщает полиция Прешовского края, магистральный тягач Renault Magnum тянул полуприцеп с 20-футовым контейнером.

Сам тягач под потолком прошел, хотя получил пробоину в крыше, есть видимые деформации шасси. А вот его груз в габарит по высоте вообще не вписался. Вероятно, скорость была высокой.

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Поскольку высота контейнера оказалась для путепровода критической, то от столкновения с бетонной плитой полуприцеп просто сорвало с седла тягача и отбросило немного назад. У контейнера – сильные вмятины.

Путепровод от того сотрясения потерпел смещение. Железнодорожные пути выгнуло, что делает невозможным движение поездов по таким рельсам. Движение автотранспорта под путепроводом и поездов на нем приостановились на некоторое время.

Проведенное обследование водителя на употребление запрещенных веществ дало отрицательный результат – алкоголя и наркотических веществ не обнаружено.

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По предварительным выводам полиции, "водитель проявил крайнюю невнимательность, решается вопрос о дальнейшей ответственности и штрафах".

Он проигнорировал знак ограничения высоты 3,4 м. Не увидеть его он просто не мог. Не исключено, что водитель понадеялся на знаменитое "может, и проскочу".

В сообщении полиции не указывается регистрационная принадлежность фуры, передний номер намеренно закрыт пиксельными пятнами. Однако задний номер – чистый. При увеличении фото номер прекрасно считывается – из Волынской области.

Фото: полиция Пряшевского края