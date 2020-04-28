Корпорация "Богдан" презентовала новый автомобиль для дезинфекции

На мощностях корпорации "Богдан" был создан спецавтомобиль для дезинфекции автодорог и общественного пространства, который способен значительно усилить структуры МЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба Корпорации "Богдан".

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Созданный на шасси Hyundai HD78, автомобиль предназначен для использования на автомобильных дорогах, которые соответствуют ГОСТ 3578. Автомобиль имеет возможность без ограничений двигаться в городском трафике и способен преодолевать значительные расстояния с большой средней скоростью. "Богдан-3378" может маневрировать и развернуться в условиях плотной городской застройки, радиус его разворота составляет 6,5 метров.

Емкость для дезинфицирующего раствора имеет объем в три кубических метра. При этом, установка реализована таким образом, что для обработки достижимы не только непосредственно путь, по которому движется авто, но и полосы по бокам автомобиля, где два оператора с помощью выносных дополнительных распылителей могут обрабатывать труднодоступные участки на расстоянии до 30 метров.

На днях в Черкассах состоялась презентация "Богдан-3378". Ходовые и функциональные качества автомобиля оценили заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации Дмитрий Ляшов, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, г. Черкассы Игорь Волошин и директор Управляющей компании “Новое качество” Андрей Бортник. Гости наглядно ознакомились с функционалом дезинфекционного автомобиля и отметили актуальность такой техники.

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