Корпорація "Богдан" презентувала новий автомобіль для дезінфекції

На потужностях корпорації "Богдан" було створено спецавтомобіль для дезінфекції автошляхів та громадського простору, який здатен значно посилити структури МНС, комунальних служб та закладів охорони здоров’я, повідомляє прес-служба Корпорації "Богдан".

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Створений на шасі Hyundai HD78, автомобіль призначений для використання на автомобільних шляхах, що відповідають ДСТУ 3578. Автомобіль має можливість без обмежень рухатися у міському трафіку та здатен долати значні відстані із значною середньою швидкістю. "Богдан-3378" може маневрувати та розвернутися в умовах щільної міської забудови, радіус його розвороту становить 6,5 метрів.

Ємність для дезінфікуючого розчину має об’єм у три кубічних метри. При цьому, установка реалізована таким чином, що для обробки досяжні не лише безпосередньо шлях, яким рухається авто, а й смуги обабіч автомобіля, де два оператори за допомогою виносних додаткових розпилювачів можуть обробляти важкодоступні ділянки на відстані до 30 метрів.

Днями у Черкасах відбулася презентація "Богдан-3378". Ходові та функціональні якості автомобіля оцінили заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Дмитро Ляшов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, м. Черкаси Ігор Волошин та директор Управлінської компанії “Нова якість” Андрій Бортник. Гості наочно ознайомилися з функціоналом дезінфекційого автомобіля та відзначили актуальність такої техніки.

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