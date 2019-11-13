В октябре предприятия украинского автопрома изготовили 913 ед. автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в сентябре.

В прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. Октябрьский результат Еврокар составил 802 автомобиля.

Читайте также: Дубинский показал свой уникальный Mercedes W123 на видео

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт. в сентябре до 30 шт. в октябре.

Производство автобусов относительно предыдущего месяца снизилось на 12% до 81 шт.

Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 6196 ед. автотранспортных средств, что на 6% превысило показатель годичной давности.

Легковых автомобилей – 5381 шт. (+ 7%);

Коммерческих – 111 шт. (-15%);

Автобусов – 704 шт. (+ 4%).

Чиатйте также: Столичные чиновники хотят сделать платный въезд в центр Киева​​​​​​​