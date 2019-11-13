У жовтні підприємства українського автопрому виготовили 913 од. автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у вересні.

Минулого місяця вся статистика по легковим авто знову була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. Жовтневий результат Єврокару становив 802 автомобілі.

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Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшився з 1 шт. у вересні до 30 шт. у жовтні.

Виробництво автобусів відносно попереднього місяця знизилося на 12% до 81 шт.

Всього з початку 2019 року в Україні було випущено 6196 од. автотранспортних засобів, що на 6% перевищило показник річної давності.

Легкових автомобілів – 5381 шт. (+7%);

Комерційних – 111 шт. (-15%);

Автобусів – 704 шт. (+4%).

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